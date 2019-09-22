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نتنياهو ينفي الأنباء حول نيته التوصل إلى صفقة ادعاء مع النيابة العامة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



نفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما تناقلته وسائل اعلام حول نيته التوصل الى صفقة ادعاء مع النيابة العامة بشان ملفات الفساد المنسوبة اليه.



 وجاء من ديوان رئاسة الوزراء ان وكلاء دفاع نتانياهو سيحضرون جلسة المساءلة المحددة له لطرح طعون حاسمة. وكانت القناة المتلفزة الحادية عشرة قد ذكرت الليلة الماضية ان جهات في الأجهزة المسؤولة عن تطبيق القانون قالت إنه اذا ما تم اتخاذ قرار بتقديم لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء فان النيابة العامة ستعارض التوصل الى صفقة ادعاء لن تشمل اعتراف نتانياهو بما ينسب اليه وفرض عقوبة سجن فعلية عليه. 


وأضافت ان النيابة رات انها قدمت سلسلة من التسهيلات لرئيس الوزراء مثلما فعل المستشار القانوني للحكومة والشرطة. 


وأشارت الى ان نتانياهو كذب مرارًا وتكرارًا ولم يندم على ما جنت يداه وحرض على الجهاز القضائي.




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