الطقس:, أجواء, غائمة, وانخفاض, على, درجات, الحرارة,

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رد حزب كحول لفان على القائمة المشتركة بخصوص التوصية لرئيس الدولة ريفلين بغانتس...
لقي شاب ثلاثيني مصرعه بعد تعرضه للدهس قرب شقيب السلام وأبو تلول في النقب الليلة...
من المقرر أن يجمع لقاء ثلاثي اليوم الأحد، الرئيس الإسرائيلي ريفلين مع بنيامين...
نفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما تناقلته وسائل اعلام حول نيته التوصل الى صفقة...
اعلنت القائمة العربية المشتركة برئاسة أيمن عودة خلال اجتاعها اليوم في كفرقاسم...
في غضون ثلاث ساعات، من يوم أمس الجمعة، سقط شابان، ضحايا لجرائم العنف في المجتمع...
لقي مواطن في الأربعين من العمر مصرعه، بعد ظهر اليوم السبت، مصرعه جرّاء سقوطه من...
توفي اليوم السبت في المستشفى الشاب شكيب حسين فارس "19 عاما" من الرامة متاثرا بجراحه...
رزق الزوجان نبيل وتغريد خطيبب من قرية بيت جن بمولودها البكر " كمال " وذلك بعد...
لقي الشاب أمين الياس دكور( ابو الياس ) ، عن عمر يناهز ٣٨ عاما ، من حيفا اثر حادث طرق...