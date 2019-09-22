تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-22 07:59:48 الأمن السعودي يلقي القبض على رجل عذب طفلته |  2019-09-22 07:51:55 كحول لفان: لم نعد القائمة المشتركة بشيء مقابل التوصية |  2019-09-22 07:50:08 مصرع شاب بعد تعرضه للدهس قرب شقيب السلام |  2019-09-22 06:56:36 الصحة الفلسطينية تحذر: فصل إسرائيل للتيار الكهربائي يهدد حياة المرضى |  2019-09-22 06:53:33 اليوم الاحد - لقاء ثلاثي يجمع ريفلين بنتنياهو وغانتس |  2019-09-22 06:49:48 غرناطة يفجر مفاجأة ويُسقط برشلونة بثنائية |  2019-09-22 06:38:40 نتنياهو ينفي الأنباء حول نيته التوصل إلى صفقة ادعاء مع النيابة العامة |  2019-09-22 06:10:47 الطقس: أجواء غائمة وانخفاض على درجات الحرارة |  2019-09-21 21:10:57 السلطات المصرية تعتقل العشرات خلال المظاهرات المناهضة للسيسي |  2019-09-21 21:09:30 قتيلان و11 جريحا خلال إطلاق نار جنوب شرق الولايات المتحدة |  2019-09-21 19:32:17 مصارع لبناني ينسحب من بطولة العالم لرفضه مواجهة إسرائيلي |  2019-09-21 19:30:53 ناسا تطلق اسم عالم مصري على كويكب |  2019-09-21 19:23:29 المشتركة - لم نقرر بعد بشأن التوصية على غانتس - عودة: نطلب منكم ثقة استثنائية مدتها اسبوع كامل |  2019-09-21 17:40:38 57 جريمة قتل منذ بداية العام في المجتمع العربي |  2019-09-21 14:35:51 حيفا: مصرع مواطن سقط من الطابق الثالث في مبنى سكنيّ |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطقس: أجواء غائمة وانخفاض على درجات الحرارة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اليوم يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .




أما يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .




كلمات متعلقة

الطقس:, أجواء, غائمة, وانخفاض, على, درجات, الحرارة,

تابعونــا

كحول لفان: لم نعد القائمة المشتركة بشيء مقابل التوصية كحول لفان: لم نعد القائمة المشتركة بشيء مقابل التوصية 2019-09-22 | 07:51:55

رد حزب كحول لفان على القائمة المشتركة بخصوص التوصية لرئيس الدولة ريفلين بغانتس...

مصرع شاب بعد تعرضه للدهس قرب شقيب السلام مصرع شاب بعد تعرضه للدهس قرب شقيب السلام 2019-09-22 | 07:50:08

لقي شاب ثلاثيني مصرعه بعد تعرضه للدهس قرب شقيب السلام وأبو تلول في النقب الليلة...

اليوم الاحد - لقاء ثلاثي يجمع ريفلين بنتنياهو وغانتس اليوم الاحد - لقاء ثلاثي يجمع ريفلين بنتنياهو وغانتس 2019-09-22 | 06:53:33

من المقرر أن يجمع لقاء ثلاثي اليوم الأحد، الرئيس الإسرائيلي ريفلين مع بنيامين...

نتنياهو ينفي الأنباء حول نيته التوصل إلى صفقة ادعاء مع النيابة العامة نتنياهو ينفي الأنباء حول نيته التوصل إلى صفقة ادعاء مع النيابة العامة 2019-09-22 | 06:38:40

نفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما تناقلته وسائل اعلام حول نيته التوصل الى صفقة...

المشتركة - لم نقرر بعد بشأن التوصية على غانتس - عودة: نطلب منكم ثقة استثنائية مدتها اسبوع كامل المشتركة - لم نقرر بعد بشأن التوصية على غانتس - عودة: نطلب منكم ثقة استثنائية مدتها اسبوع كامل 2019-09-21 | 19:23:29

اعلنت القائمة العربية المشتركة برئاسة أيمن عودة خلال اجتاعها اليوم في كفرقاسم...

57 جريمة قتل منذ بداية العام في المجتمع العربي 57 جريمة قتل منذ بداية العام في المجتمع العربي 2019-09-21 | 17:40:38

في غضون ثلاث ساعات، من يوم أمس الجمعة، سقط شابان، ضحايا لجرائم العنف في المجتمع...

حيفا: مصرع مواطن سقط من الطابق الثالث في مبنى سكنيّ حيفا: مصرع مواطن سقط من الطابق الثالث في مبنى سكنيّ 2019-09-21 | 14:35:51

لقي مواطن في الأربعين من العمر مصرعه، بعد ظهر اليوم السبت، مصرعه جرّاء سقوطه من...

الرامة : مصرع الشاب شكيب حسين فارس 19 عاما اثر حادث طرق تعرض له قبل شهر الرامة : مصرع الشاب شكيب حسين فارس 19 عاما اثر حادث طرق تعرض له قبل شهر 2019-09-21 | 11:43:23

توفي اليوم السبت في المستشفى الشاب شكيب حسين فارس "19 عاما" من الرامة متاثرا بجراحه...

بيت جن : زوجان يرزقان بمولود بعد 12 عاما من الإنتظار بيت جن : زوجان يرزقان بمولود بعد 12 عاما من الإنتظار 2019-09-21 | 11:03:38

رزق الزوجان نبيل وتغريد خطيبب من قرية بيت جن بمولودها البكر " كمال " وذلك بعد...

حيفا - مصرع أمين الياس دكور 38 عاما بحادث دراحة نارية حيفا - مصرع أمين الياس دكور 38 عاما بحادث دراحة نارية 2019-09-21 | 10:39:15

لقي الشاب أمين الياس دكور( ابو الياس ) ، عن عمر يناهز ٣٨ عاما ، من حيفا اثر حادث طرق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة شاب عربي اطلاق نار يافا مستشفى شرطة حادث تحقيق طفيفة أورنا سمحون مديرة لواء الشمال وزارة المعارف التربية التعليم مؤتمر عشية افتتاح العام الدراسي احتراق حافلة شارع 531 قرب مفترق كفار سابا دون اصابات اطفاء خالية ركاب 30 قتيلا منذ بداية العام 2016 عربيا معطيات مقلقه حوادث الطرق ام الفحم استقبال معتمرين فوج جديد اهالي مدينة مكة المكرمة رهط الطفلة رضيعة اختناقا القصاصي مدينة محمد نورين جسم غريب مستشفى سطو مسلح محل مجوهرات اعتقال 3 شبان عرب من يافا عامل اصابة ام الفحم سقط سقوط حادث طرق دراجة نارية سيارة خصوصية شارع كفر كنا رئيسي اصابة شاب مفرق الموت مظاهرة احتجاج شارع شقيب السلام قرب منطقة النقب حوادث طرقوزير التعليم نفتالي بينيت يعغزي عائلة قاسم اسدي محمد احمد أورط حلمي الشافعي عكا حفل تخريج الفوج طلابها من ال 44 مدينة البعينة نجيدات الحركة الاسلامية تظاهرة نصرة الشق الشمالي اخراج عن القانون قرب المطلة اطلاق نار عسكرية قوة الجيش الاسرائيلي مسيرة طلعة العذراء حيفا مشاركة واسعة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com