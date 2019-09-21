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السلطات المصرية تعتقل العشرات خلال المظاهرات المناهضة للسيسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تفيد الانباء الواردة من مصر ان السلطات الأمنية اعتقلت حوالي سبعين شخصا خلال المظاهرات المناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي التي جرت امس والليلة الماضية في القاهرة ومدن أخرى.



 وقد طالب المتظاهرون الذين قدر عددهم بالآلاف برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي. وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية المعنية بحقوق الانسان ان أجهزة الامن استخدمت القوة المفرطة لفض المشاركين في المظاهرات.


 وقد توجه السيسي امس الى نيويورك للمشاركة في مداولات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. 




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