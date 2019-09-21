تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-21 21:10:57 السلطات المصرية تعتقل العشرات خلال المظاهرات المناهضة للسيسي |  2019-09-21 21:09:30 قتيلان و11 جريحا خلال إطلاق نار جنوب شرق الولايات المتحدة |  2019-09-21 19:32:17 مصارع لبناني ينسحب من بطولة العالم لرفضه مواجهة إسرائيلي |  2019-09-21 19:30:53 ناسا تطلق اسم عالم مصري على كويكب |  2019-09-21 19:23:29 المشتركة - لم نقرر بعد بشأن التوصية على غانتس - عودة: نطلب منكم ثقة استثنائية مدتها اسبوع كامل |  2019-09-21 17:40:38 57 جريمة قتل منذ بداية العام في المجتمع العربي |  2019-09-21 14:35:51 حيفا: مصرع مواطن سقط من الطابق الثالث في مبنى سكنيّ |  2019-09-21 14:22:59 مظاهرات في مصر للمطالبة برحيل السيسي |  2019-09-21 14:20:25 الجيش السوري يسقط طائرتين مسيرتين في منطقتي القنيطرة وريف حماة |  2019-09-21 11:45:53 بوتين ينوي زيارة رام الله ولقاء عباس بداية العام المقبل |  2019-09-21 11:43:23 الرامة : مصرع الشاب شكيب حسين فارس 19 عاما اثر حادث طرق تعرض له قبل شهر |  2019-09-21 11:03:38 بيت جن : زوجان يرزقان بمولود بعد 12 عاما من الإنتظار |  2019-09-21 10:42:28 وزير الخارجية الأمريكي السابق: نتنياهو حاول خداع ترامب للتأثير على مواقفه تجاه الفلسطينيين |  2019-09-21 10:39:15 حيفا - مصرع أمين الياس دكور 38 عاما بحادث دراحة نارية |  2019-09-21 09:03:49 أيمن عودة , في اعقاب جرائم القتل - التزم أمام أهلنا أن يكون موضوع مكافحة الجريمة هو اهتمامنا الأول |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

قتيلان و11 جريحا خلال إطلاق نار جنوب شرق الولايات المتحدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قتل شخصان وأصيب 11 آخرون بجروح جراء إطلاق نار حدث في أحد المقاهي الرياضية بولاية كارولاينا الجنوبية، اليوم السبت، بحسب الشرطة المحلية.



وجاء في بيان نشر على موقع مكتب رئيس الشرطة في مقاطعة لانكاستر، باري فايل: "هناك قتيلان وعديد من الجرحة حالاتهم خطيرة"، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن القبض على الجاني أو الجناة.


ووصف المسؤول الأمني إطلاق النار داخل مقهى Ole Skool الرياضي وفي محيطه بأنه "حادث عنف خطير شهده عدد كبير من الناس"، داعيا زبائن المقهى الذين تواجدوا فيه لحظة ارتكاب الجريمة للإدلاء بإفاداتهم.


فيما أعلن المتحدث باسم مكتب رئيس الشرطة، داغ بارفيلد، أن أربعة مصابين تم نقلهم جوا إلى مستشفيات لتلقي العلاج، دون ورود معلومات حول حالاتهم.




كلمات متعلقة

قتيلان, و11, جريحا, خلال, إطلاق, نار, جنوب, شرق, الولايات, المتحدة,

تابعونــا

السلطات المصرية تعتقل العشرات خلال المظاهرات المناهضة للسيسي السلطات المصرية تعتقل العشرات خلال المظاهرات المناهضة للسيسي 2019-09-21 | 21:10:57

تفيد الانباء الواردة من مصر ان السلطات الأمنية اعتقلت حوالي سبعين شخصا خلال...

مصارع لبناني ينسحب من بطولة العالم لرفضه مواجهة إسرائيلي مصارع لبناني ينسحب من بطولة العالم لرفضه مواجهة إسرائيلي 2019-09-21 | 19:32:17

كشفت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية نقلا عن رئيس الاتحاد اللبناني...

ناسا تطلق اسم عالم مصري على كويكب ناسا تطلق اسم عالم مصري على كويكب 2019-09-21 | 19:30:53

أطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" اسم عالم الفضاء المصري، فاروق الباز، على...

مظاهرات في مصر للمطالبة برحيل السيسي مظاهرات في مصر للمطالبة برحيل السيسي 2019-09-21 | 14:22:59

نظمت في انحاء مختلفة من مصر الليلة الماضية مظاهرات للمطالبة برحيل الرئيس عبد...

الجيش السوري يسقط طائرتين مسيرتين في منطقتي القنيطرة وريف حماة الجيش السوري يسقط طائرتين مسيرتين في منطقتي القنيطرة وريف حماة 2019-09-21 | 14:20:25

أفادت المصادر الاخبارية، اسقاط الجيش السوري لطائرتين مسيرتين في منطقتي "جب رملة"...

بوتين ينوي زيارة رام الله ولقاء عباس بداية العام المقبل بوتين ينوي زيارة رام الله ولقاء عباس بداية العام المقبل 2019-09-21 | 11:45:53

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم...

وزير الخارجية الأمريكي السابق: نتنياهو حاول خداع ترامب للتأثير على مواقفه تجاه الفلسطينيين وزير الخارجية الأمريكي السابق: نتنياهو حاول خداع ترامب للتأثير على مواقفه تجاه الفلسطينيين 2019-09-21 | 10:42:28

قال وزير الخارجية الأميركي السابق، ريكس تيلرسون، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية...

أنباء عن إرسال قوات أمريكية لتعزيز الدفاعات السعودية بعد هجمات السبت أنباء عن إرسال قوات أمريكية لتعزيز الدفاعات السعودية بعد هجمات السبت 2019-09-21 | 08:48:11

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة على إرسال قوات أمريكية لتعزيز...

فيديو .. ترامب لولي عهد البحرين: تمتلكون 700 مليار دولار وهذا كثير عليكم ... والاخير يوافقه الرأي فيديو .. ترامب لولي عهد البحرين: تمتلكون 700 مليار دولار وهذا كثير عليكم ... والاخير يوافقه الرأي 2019-09-21 | 08:46:14

انتشر مقطع فيديو على "يوتيوب" ظهر فيه الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال لقائه ولي ...

المئات في ميدان التحرير يهتفون: ارحل يا سيسي والشعب يريد إسقاط النظام المئات في ميدان التحرير يهتفون: ارحل يا سيسي والشعب يريد إسقاط النظام 2019-09-21 | 06:55:06

تجمع المئات من المتظاهرين في ميدان التحرير (وسط القاهرة) مساء اليوم الجمعة،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حسام بشار تعيين مدير عام ادارة شكة القطارات في البلاد حيفا ترشيحاشروق اعدام ميداني القدس طعن اطلاق نار البلدة القديمة ...اصابتان متوسطتان حادث طرق سيارة ام الفحم ميعامي التفافي مدينة نوبة قلبية هنغاريا وفاة الشابة أمل يونس شكري هنغاريا رحلة استجمام ريال مدريد باريس سان جيرمان مباشر حي بث مباراة حكروش جمال ضابط ترقية مسلم عربي شرطة منصب اسرائيل ثانوية جمال طربيه سخنين مدرسة مدينة تحتفل الفوج ال 43 طلابها مدينة ميري ريجيف تامر نفار تغادر المنصة قصيدة محمود درويش تدفئة مدارس طمرة تغيب اطفال طلاب مدارس برد موجة الطقس اهالي سامي شيخ يوسف الطيبة شارع 444 حادث طرق مروع سيارة اسعاف شرطة مدينة سلام عبد الله اطلاق نار البعنة تمديد أمر منع حظر النشر تفاصيل قضية قتل ضياء زبيدي محمد القريناوي مصرع طالبي طب رومانيا حادث طرق مروع مواجهات الشرطة سخنين اعتقالات 16 مشتبها شابا القاء حجارة حرق اطاراتنصرة الشيخ رائد صلاح قانون رفض منع الأذان محاولة مشاركة مظاهرة واسعة ام الفحم اصابة حادث طرق شاحنة بين سيارة خصوصية كفركنا الشارع الرئيسي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com