قتيلان, و11, جريحا, خلال, إطلاق, نار, جنوب, شرق, الولايات, المتحدة,

قتل شخصان وأصيب 11 آخرون بجروح جراء إطلاق نار حدث في أحد المقاهي الرياضية بولاية كارولاينا الجنوبية، اليوم السبت، بحسب الشرطة المحلية.

وجاء في بيان نشر على موقع مكتب رئيس الشرطة في مقاطعة لانكاستر، باري فايل: "هناك قتيلان وعديد من الجرحة حالاتهم خطيرة"، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن القبض على الجاني أو الجناة.ووصف المسؤول الأمني إطلاق النار داخل مقهى Ole Skool الرياضي وفي محيطه بأنه "حادث عنف خطير شهده عدد كبير من الناس"، داعيا زبائن المقهى الذين تواجدوا فيه لحظة ارتكاب الجريمة للإدلاء بإفاداتهم.فيما أعلن المتحدث باسم مكتب رئيس الشرطة، داغ بارفيلد، أن أربعة مصابين تم نقلهم جوا إلى مستشفيات لتلقي العلاج، دون ورود معلومات حول حالاتهم.