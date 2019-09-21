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ميريام فارس تثير الجدل بصورة جدية.. كدمة زرقاء ووشم على الظهر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جدلاً واسعاً بين متابعيها بصورة جديدة لها نشرتها عبر صفحتها على تطبيق انستغرام.



وظهرتأ في الصورة ظهرها ولاحظ متابعيها كدمة زرقاء عليه وتساءلوا ما اذا كانت تحقن بالابر لاستكمال علاجها ام هي ضربة بسيطة.


 ولفتت ميريام الانظار ايضا بالوشم الصغير الموجود على ظهرها، ويبدر بأنها قامت برسمه قبل فترة طويلة وليس حديثاً، ولكن لم يظهر معناه بشكل واضح في الصورة.وارفقت فارس الصورة بتعليق بسيط “تمتعوا بعطلتكم الاسبوعية” ونالت اعجاب الآلاف من متابعيها وانهالت التعليقات التي أشادت بجمالها وأنوثها ورشاقتها، متمنيين لها الصحة والعاغية لتتمكن من استعادة قوتها بعد المرض الصعب والعلاج الطويل الذي مرت به قبل أشهر.




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