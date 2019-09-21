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زيدان: لا أفكر في الرحيل.. ولست منزعجا من شائعات مورينيو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض مواجهة إشبيلية، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.



وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي اليوم السبت: "غدًا سنتواجد في ملعب صعب، ونعلم أن إشبيلية الفريق المُتصدر للبطولة، وستكون مباراة جيدة، واللاعبون جاهزون ونحن مستعدون".


وأضاف: "بالطبع أشعر بقوة للمضي قدما، ولست مهتما بما يحدث في الخارج بل أركز على ما أقوله للاعبين".


وتابع: "أشعر بالقوة وسوف أواصل العمل حتى الدقيقة الأخيرة لي هنا".


وعن الانتقادات، أوضح: "لست مندهشا على الإطلاق فهذه هي الحياة، لقد واجهنا دائمًا صعوبات حتى لو انتصرنا، وكانت هناك دائمًا لحظات مُعقدة في هذا النادي، ويمكننا دائمًا التغلب عليها، وما يُقال في الخارج لا يهم، والقوة التي لدينا في الداخل هي الأهم".


وتابع: "توتر العلاقة مع إدارة النادي؟ لا بالعكس، حتى الآن أتلقى الدعم هنا، وإذا لم يكن الأمر كذلك فمن الأفضل أن أرحل".


وأردف: "اللاعبون لا يقدمون أداء أقل من مستواهم، وبالتأكيد يمكننا القيام بالمزيد، لكننا واجهنا لحظات مُعقدة وأخرى جيدة، وسنلعب ضد المتصدر ويتوجب علينا الفوز، وأنا أعلم صعوبة التواجد في ريال مدريد، ولدينا فرصة مميزة لتحقيق إنجازا جديد، وتحسين الأمور".


وعن إمكانية الاستقالة مرة أخرى من منصبه، أكد: "لا أفكر في ذلك، فقط أركز على الفوز في لقاء الغد، ولا يمكننا السيطرة على ما يُقال في الخارج".


وحول ترديد اسم جوزيه مورينيو لخلافته، علق: "هذا لا يزعجني في الحقيقة، حين لا تسير الأمور بشكل جيد، تبدأ المطالبة بتغيير كل شيء، إنه أمر صعب لكنه واقع، وغدًا لدينا مباراة أمام فريق جيد، وسنذهب للفوز".


واستكمل: "في الخارج يهتمون دائما بالنتيجة، لكن في الداخل دائما هناك شيء آخر، ويرغب المشجعون في الفوز ونحن أيضًا، لكن الأمر الوحيد الذي يمكننا القيام به هو العمل والتحسن".


وزاد: "افتقاد الفريق للحدة؟ لا أعتقد ذلك، ولكن في أوقات مثل مباراة باريس كانت غائبة، وضد ليفانتي في الشوط الأول تحلينا بها، وأمام سيلتا فيجو كنا حاسمين، والشيء الجيد أن لدينا غدًا فرصة أخرى".


وبسؤاله عن حقيقة رفضه ضم كريستيان إريكسن وفان دي بيك، أجاب: "لن أقول نعم أو لا، إنه أمر يخص النادي، ونحن هنا ولدينا مجموعة مميزة من اللاعبين".


وواصل: "الندم بسبب عودتي؟ هذا أمر سهل قوله في اللحظات المُعقدة، ولكنني اتخذت قراري للعمل بمشروع جديد".


واختتم: "حين نفوز يكون الأمر سهلا للغاية، وعلينا أن نكون معا، وحين أرى ما تكتبونه في الصحف تكون الأمور سوداء للغاية، لكنها ليست هكذا".




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