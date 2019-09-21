مصارع, لبناني, ينسحب, من, بطولة, العالم, لرفضه, مواجهة, إسرائيلي,

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تفيد الانباء الواردة من مصر ان السلطات الأمنية اعتقلت حوالي سبعين شخصا خلال...
قتل شخصان وأصيب 11 آخرون بجروح جراء إطلاق نار حدث في أحد المقاهي الرياضية بولاية...
أطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" اسم عالم الفضاء المصري، فاروق الباز، على...
نظمت في انحاء مختلفة من مصر الليلة الماضية مظاهرات للمطالبة برحيل الرئيس عبد...
أفادت المصادر الاخبارية، اسقاط الجيش السوري لطائرتين مسيرتين في منطقتي "جب رملة"...
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم...
قال وزير الخارجية الأميركي السابق، ريكس تيلرسون، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية...
وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة على إرسال قوات أمريكية لتعزيز...
انتشر مقطع فيديو على "يوتيوب" ظهر فيه الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال لقائه ولي ...
تجمع المئات من المتظاهرين في ميدان التحرير (وسط القاهرة) مساء اليوم الجمعة،...