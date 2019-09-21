مصارع, لبناني, ينسحب, من, بطولة, العالم, لرفضه, مواجهة, إسرائيلي,

كشفت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية نقلا عن رئيس الاتحاد اللبناني للمصارعة عمر إسكندر عن انسحاب المصارع اللبناني دومينيك أبي نادر من مواجهته الافتتاحية في بطولة العالم، وذلك حرصاً على عدم التطبيع مع اسرائيل الذي يرفضه الاتحاد رفضاً قاطعاً.

وكان الاتحاد الدولي للمصارعة أجرى قرعة المواجهات بين اللاعبين المشاركين، والتي ستستضيفها كازاخستان في يومي 21 و22 أيلول/سبتمبر، ومن بينهم اللبناني دومينيك أبي نادر، حيثُ أسفرت عن وقوع اللاعب ضد مصارع إسرائيلي.