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ناسا تطلق اسم عالم مصري على كويكب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" اسم عالم الفضاء المصري، فاروق الباز، على كويكب مكتشف حديثا تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة.



وأطلق الاتحاد العالمي للفلك والتابع لهيئة الأمم المتحدة اسم الباز علي كويكب بالفضاء نتيجة لدوره مع وكالة الفضاء الأميركية بداية بمشروع أبوللو لاستكشاف سطح القمر في منتصف ستينيات القرن الماضي، مرورا بتصوير الأرض من المدار على رحلة أبوللو سيوز الأميركية الروسية المشتركة.


وتعد هذه المرة الأولى، التي يتم إطلاق اسم عالم مصري، على كويكب بالسماء، فيما قدمت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، التهنئة للباز عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك.


يذكر أن العالم المصري فاروق الباز ولد في الثاني من يناير 1938 في مدينة الزقازيق.


وحصل الباز على شهادة البكالوريوس في علوم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة عين شمس في عمر العشرين وكذلك حصل في عام 1961 على شهادة ماجستير العلوم في الجيولوجيا، والدكتوراه في عام 1964، ثم عمل في وكالة ناسا خلال برنامج أبوللو.




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