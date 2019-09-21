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المشتركة - لم نقرر بعد بشأن التوصية على غانتس - عودة: نطلب منكم ثقة استثنائية مدتها اسبوع كامل



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعلنت  القائمة العربية المشتركة برئاسة أيمن عودة خلال اجتاعها اليوم في كفرقاسم بانها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا حول التوصية أمام رئيس الدولة رؤوفين رفلين غدا الأحد على بيني غانتس رئيس حزب كاحول لافان بتشكيل الحكومة الجديدة.



من جهته قال النائب ايمن عودة :"أبناء وبنات شعبي ، قبل أربعة أيام حصلنا منكم على ثقة غير مسبوقة ونحن اليوم أمام قرارات مصيرية ، أنا لن أتحدث بالتفاصيل خلال هذه الأيام، ولكنني أطلب منكم ثقة استثنائية مدتها أسبوع كامل ".


اما د.احمد الطيبي فقال بعد الاجتماع :"انتهى اجتماع المشتركة دون التوصل لاتفاق بخصوص التوصية امام رئيس الدولة لغانتس بتشكيل الحكومة وغدا ستجتمع رباعية القائمة لاتخاذ القرار" .




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