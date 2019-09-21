57, جريمة, قتل, منذ, بداية, العام, في, المجتمع, العربي,

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اعلنت مصادر مطلعة في القائمة المشتركة والتي يلتئم اعضاءها في هذه الاثناء في...
لقي مواطن في الأربعين من العمر مصرعه، بعد ظهر اليوم السبت، مصرعه جرّاء سقوطه من...
توفي اليوم السبت في المستشفى الشاب شكيب حسين فارس "19 عاما" من الرامة متاثرا بجراحه...
رزق الزوجان نبيل وتغريد خطيبب من قرية بيت جن بمولودها البكر " كمال " وذلك بعد...
لقي الشاب أمين الياس دكور( ابو الياس ) ، عن عمر يناهز ٣٨ عاما ، من حيفا اثر حادث طرق...
قال رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة , في اعقاب جرائم القتل التي شهدها...
اليوم السبت غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول...
يستمر مسلسل اعمال العنف الدامية في المجتمع العربي بمقتل أربعة اشخاص في غضون ساعات...
اصيب شاب بالعشرينيات من عمره بجراح طفيفة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة مجد الكروم...
لقي شاب من الناعورة مصرعه جراء حادث طرق مروع على شارع 716 قرب عين حارود في منطقة...