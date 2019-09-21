تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-21 17:40:38 57 جريمة قتل منذ بداية العام في المجتمع العربي |  2019-09-21 17:36:49 أنباء تتحدث عن ان القائمة المشتركة ستوصي غدا الاحد امام رئيس الدولة بتكليف غانتس تشكيل الحكومة |  2019-09-21 14:35:51 حيفا: مصرع مواطن سقط من الطابق الثالث في مبنى سكنيّ |  2019-09-21 14:22:59 مظاهرات في مصر للمطالبة برحيل السيسي |  2019-09-21 14:20:25 الجيش السوري يسقط طائرتين مسيرتين في منطقتي القنيطرة وريف حماة |  2019-09-21 11:45:53 بوتين ينوي زيارة رام الله ولقاء عباس بداية العام المقبل |  2019-09-21 11:43:23 الرامة : مصرع الشاب شكيب حسين فارس 19 عاما اثر حادث طرق تعرض له قبل شهر |  2019-09-21 11:03:38 بيت جن : زوجان يرزقان بمولود بعد 12 عاما من الإنتظار |  2019-09-21 10:42:28 وزير الخارجية الأمريكي السابق: نتنياهو حاول خداع ترامب للتأثير على مواقفه تجاه الفلسطينيين |  2019-09-21 10:39:15 حيفا - مصرع أمين الياس دكور 38 عاما بحادث دراحة نارية |  2019-09-21 09:03:49 أيمن عودة , في اعقاب جرائم القتل - التزم أمام أهلنا أن يكون موضوع مكافحة الجريمة هو اهتمامنا الأول |  2019-09-21 08:48:11 أنباء عن إرسال قوات أمريكية لتعزيز الدفاعات السعودية بعد هجمات السبت |  2019-09-21 08:46:14 فيديو .. ترامب لولي عهد البحرين: تمتلكون 700 مليار دولار وهذا كثير عليكم ... والاخير يوافقه الرأي |  2019-09-21 06:56:02 الطقس: انخفاض على درجات الحرارة |  2019-09-21 06:55:06 المئات في ميدان التحرير يهتفون: ارحل يا سيسي والشعب يريد إسقاط النظام |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

57 جريمة قتل منذ بداية العام في المجتمع العربي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



في غضون ثلاث ساعات، من يوم أمس الجمعة، سقط شابان، ضحايا لجرائم العنف في المجتمع العربي. في مؤشر على تصاعد جرائم القتل في الآونة الأخيرة في مختلف البلدات العربية.



وبحسب ما أوردت وسائل الإعلام العربية، فإنه لا يكاد يمر أسبوع من دون وقوع جريمة قتل أو أكثر، ومما يؤكد ذلك هو عدد الجرائم التي وقعت منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية الآن.


فقد مرّ منذ بداية العام 37 أسبوعاً، بينما بلغ عدد ضحايا جرائم القتل منذ بداية العام وإلى الآن 57 ضحية، مما يعني ان معدل الجريمة 1.8 أسبوعيا.


أما العام الماضي، فقد قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة.


ويتهم قادة الجماهير العربية ، الشرطة بالتقاعس في جمع الأسلحة المنتشرة في البلدات العربية مما يشجع على ارتكاب جرائم القتل والثأر.


من ناحيتهم، تعهد نواب القائمة "المشتركة"، المنتخبون حديثا بالعمل على كل المستويات السياسية والجماهيرية من اجل استئصال هذه الآفة التي تقض مضاجع الجماهير العربية في كل البلدات والتي تنتشر بسرعة انتشار النيران بالهشيم.


وجرت اليوم في عدد من البلدات العربية، وقفات احتجاج على تصاعد جرائم القتل الجنائي.




كلمات متعلقة

57, جريمة, قتل, منذ, بداية, العام, في, المجتمع, العربي,

تابعونــا

أنباء تتحدث عن ان القائمة المشتركة ستوصي غدا الاحد امام رئيس الدولة بتكليف غانتس تشكيل الحكومة أنباء تتحدث عن ان القائمة المشتركة ستوصي غدا الاحد امام رئيس الدولة بتكليف غانتس تشكيل الحكومة 2019-09-21 | 17:36:49

اعلنت مصادر مطلعة في القائمة المشتركة والتي يلتئم اعضاءها في هذه الاثناء في...

حيفا: مصرع مواطن سقط من الطابق الثالث في مبنى سكنيّ حيفا: مصرع مواطن سقط من الطابق الثالث في مبنى سكنيّ 2019-09-21 | 14:35:51

لقي مواطن في الأربعين من العمر مصرعه، بعد ظهر اليوم السبت، مصرعه جرّاء سقوطه من...

الرامة : مصرع الشاب شكيب حسين فارس 19 عاما اثر حادث طرق تعرض له قبل شهر الرامة : مصرع الشاب شكيب حسين فارس 19 عاما اثر حادث طرق تعرض له قبل شهر 2019-09-21 | 11:43:23

توفي اليوم السبت في المستشفى الشاب شكيب حسين فارس "19 عاما" من الرامة متاثرا بجراحه...

بيت جن : زوجان يرزقان بمولود بعد 12 عاما من الإنتظار بيت جن : زوجان يرزقان بمولود بعد 12 عاما من الإنتظار 2019-09-21 | 11:03:38

رزق الزوجان نبيل وتغريد خطيبب من قرية بيت جن بمولودها البكر " كمال " وذلك بعد...

حيفا - مصرع أمين الياس دكور 38 عاما بحادث دراحة نارية حيفا - مصرع أمين الياس دكور 38 عاما بحادث دراحة نارية 2019-09-21 | 10:39:15

لقي الشاب أمين الياس دكور( ابو الياس ) ، عن عمر يناهز ٣٨ عاما ، من حيفا اثر حادث طرق...

أيمن عودة , في اعقاب جرائم القتل - التزم أمام أهلنا أن يكون موضوع مكافحة الجريمة هو اهتمامنا الأول أيمن عودة , في اعقاب جرائم القتل - التزم أمام أهلنا أن يكون موضوع مكافحة الجريمة هو اهتمامنا الأول 2019-09-21 | 09:03:49

قال رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة , في اعقاب جرائم القتل التي شهدها...

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة 2019-09-21 | 06:56:02

اليوم السبت غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول...

وتحول حفل الزفاف الى مأتم في بسمة طبعون : مقتل بيان بشكار وابراهيم سعدي رميا بالرصاص وتحول حفل الزفاف الى مأتم في بسمة طبعون : مقتل بيان بشكار وابراهيم سعدي رميا بالرصاص 2019-09-21 | 02:36:39

يستمر مسلسل اعمال العنف الدامية في المجتمع العربي بمقتل أربعة اشخاص في غضون ساعات...

اصابة شاب باطلاق نار في مجد الكروم اصابة شاب باطلاق نار في مجد الكروم 2019-09-21 | 00:08:37

اصيب شاب بالعشرينيات من عمره بجراح طفيفة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة مجد الكروم...

مصرع الشاب عبيد زعبي من الناعورة في حادث طرق مروع قرب عين حارود مصرع الشاب عبيد زعبي من الناعورة في حادث طرق مروع قرب عين حارود 2019-09-20 | 23:57:42

لقي شاب من الناعورة مصرعه جراء حادث طرق مروع على شارع 716 قرب عين حارود في منطقة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids علي سلام بلدية الناصرة زيدان اسراء عابد الشابة اطلاق نار يزور الناصرة طرعان اغلاق الشارع الرئيسي حرق اطارات 6 حالات وفاة اطفال نسيانهم في السيارة خلال العام 2016 بداية أروما شكوك منتج شبهات ليستيريا أروما اسرائيل جوز الهند ليستيريا جراند بالاس عنان شمشوم نتسيرت عيليت اغلاق اعادة فتح قاعة افراح معليا اضاءة شجرة الميلاد عيد قرية تحتفل احتفال النرصاوي كرم مشعور اكتشافة الموسم الناصرة لاعب كرة السلة ابناء هرتسليا عبد القادر حسيني طالب طب المانيا مصرع الشاب شقيقين شقيقه خطيرة اصابة الناصرة شرطة اسعاف اطلاق نار كلب معلق على عامود ام الفحم عامود وادي عارة جرو الرفق بالحيوان جمعية ميرفت ابو جليل علامات عنف قتل شبهات جريمة شفاعمرو العثور جثة سرقة طعن اصابة خطيرة عامل سقط ارتفاع شاهق مصعد ورشة بناء طيرة الكرمل سكب ماء شاي ساخن عضو الكنيست احمد الطيبي مظاهرة السجن بئر السبع محمد عساف النجم بلدية الناصرة حفل كريسمس ماركت مدينة بلدية علي سلام رئيس اصابة بالغة حادث دراجة نارية الجنوب شاحنة اسعاف شرطة مستشفى كيبوتس جلؤون كنيسة الروم البشارة الارثوذوكس مشاركة واسعة قداس احتفالي جناز المسيح الناصرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com