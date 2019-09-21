أنباء, تتحدث, عن, ان, القائمة, المشتركة, ستوصي, غدا, الاحد, امام, رئيس, الدولة, بتكليف, غانتس, تشكيل, الحكومة,

اعلنت مصادر مطلعة في القائمة المشتركة والتي يلتئم اعضاءها في هذه الاثناء في اجتماعهم الاول بعد انتهاء انتخابات الكنيست ال 22 ان القائمة بتركيبة 13 عضو ستوصي غدا الاحد امام رئيس الدولة بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة الجديدة.

والى الان لم يصدر اي تعقيب رسمي من القائمة عن القرار.