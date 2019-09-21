حيفا:, مصرع, مواطن, سقط, من, الطابق, الثالث, في, مبنى, سكنيّ,

لقي مواطن في الأربعين من العمر مصرعه، بعد ظهر اليوم السبت، مصرعه جرّاء سقوطه من الطابق الثالث بمبنى سكنيّ في مدينة حيفا .

واوضح الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّ "مركز المؤسسة استلم بلاغًا حول الحاصل، وعليه هرع طاقم طبيّ الى المكان وأجرى الفحوصات اللازمة للرجل، إلا أنّ أفراده اضطروا الى اقرار وفاته في المكان"، بحسب البيان.