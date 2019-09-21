مظاهرات, في, مصر, للمطالبة, برحيل, السيسي,

نظمت في انحاء مختلفة من مصر الليلة الماضية مظاهرات للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأفادت وسائل اعلام عربية وغربية بان المظاهرات كانت صغيرة، وان الشرطة فرقتها سريعا واعتقلت العديد من الأشخاص الذين شاركوا فيها. ويقدر عددهم بالمئات وحتى الالاف. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص الذين تجمّعوا في الاسكندرية والمحلة ودمياط في دلتا النيل وكذلك في السويس.

وفي القاهرة نظمت تظاهرة ليليّة في ميدان التحرير الذي شكّل مركزاً للثورة ضدّ حكم الرئيس حسني مبارك عام 2011. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محيط الميدان, واستخدمت القوات قنابل الدخان لتفريق المتظاهرين بعدما وصل عددهم لبضع مئات، فيما ألقي القبض على عدد منهم. وهتف المتظاهرون "ارحل يا سيسي"، وسادت حالة من الكر والفر على أطراف الميدان.