مظاهرات, في, مصر, للمطالبة, برحيل, السيسي,

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أفادت المصادر الاخبارية، اسقاط الجيش السوري لطائرتين مسيرتين في منطقتي "جب رملة"...
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم...
قال وزير الخارجية الأميركي السابق، ريكس تيلرسون، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية...
وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة على إرسال قوات أمريكية لتعزيز...
انتشر مقطع فيديو على "يوتيوب" ظهر فيه الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال لقائه ولي ...
تجمع المئات من المتظاهرين في ميدان التحرير (وسط القاهرة) مساء اليوم الجمعة،...
أكد كبير مستشاري المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي أن بلاده...
وجه الرئيس الامريكي دونالد ترامب الخميس اخطارا الى الكونغرس باستمرار حالة...
وصل وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي إلى نيويورك مساء امس قادما من اوسلو،...
قررت الحكومة الأرمينية، اليوم الخميس، فتح سفارة لها في إسرائيل. وقالت الخارجية...