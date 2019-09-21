الجيش, السوري, يسقط, طائرتين, مسيرتين, في, منطقتي, القنيطرة, وريف, حماة,

أفادت المصادر الاخبارية، اسقاط الجيش السوري لطائرتين مسيرتين في منطقتي "جب رملة" بريق حماة الغربي، و"وجبل الشيخ" بريف الفنيطرة الشمالي.

وقام الجيش السوري بتفكيك طائرة مسيرة محملة بقنابل عنقوية، وتمت السيطرة عليها وإسقاطها في أجواء جبل الشيخ بريق القنيطرة، فيما تمكن الجيش من إسقاط طائرة محملة بنقابل شديدة الانفجار أثناء محاولتها الاقتراب من أحد المواقع العسكرية في محيط مطار "جب رملة" بريق حماة الغربي.وقد جرى اسقاط الطائرتين المسيرتين ودون تسجيل أي أضرار تذكر.