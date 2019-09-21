ما, حقيقة, وجود, خلاف, بين, كيفانش, تاتليتوغ, وأنجين, أكيوريك؟,

نفى النجم التركي ​أنجين أكيوريك​ ما تتناقله الوسائل الاعلامية التركية بأن هناك خلاف بينه وبين النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​، الذي انتقد مؤخرا الممثلين الذين يرفعون أجرهم، والذي صادف حينها رفع زميله أنجين أجره في مسلسله الجديد "ابنة السفير"، والذي عاد وقال بتصريح له ان المبلغ الذي يتقاضاه الممثل لا يحدّد مستوى ابداعه.

واشاد أنجين بزميله كيفانش وتمنى له النجاح والتوفيق في كل اعماله التمثيلية، قائلا ان تصريحه الأخير لم يكن ردّا على كيفانش.الجدير ذكره ان أنجين أكيوريك عبّر مؤخرا عن حبه للنجمة بيرين سات، معتبرا اياها الممثلة الأفضل التي شاركته البطولة.