تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-21 11:45:53 بوتين ينوي زيارة رام الله ولقاء عباس بداية العام المقبل |  2019-09-21 11:43:23 الرامة : مصرع الشاب شكيب حسين فارس 19 عاما اثر حادث طرق تعرض له قبل شهر |  2019-09-21 11:03:38 بيت جن : زوجان يرزقان بمولود بعد 12 عاما من الإنتظار |  2019-09-21 10:42:28 وزير الخارجية الأمريكي السابق: نتنياهو حاول خداع ترامب للتأثير على مواقفه تجاه الفلسطينيين |  2019-09-21 10:39:15 حيفا - مصرع أمين الياس دكور 38 عاما بحادث دراحة نارية |  2019-09-21 09:03:49 أيمن عودة , في اعقاب جرائم القتل - التزم أمام أهلنا أن يكون موضوع مكافحة الجريمة هو اهتمامنا الأول |  2019-09-21 08:48:11 أنباء عن إرسال قوات أمريكية لتعزيز الدفاعات السعودية بعد هجمات السبت |  2019-09-21 08:46:14 فيديو .. ترامب لولي عهد البحرين: تمتلكون 700 مليار دولار وهذا كثير عليكم ... والاخير يوافقه الرأي |  2019-09-21 06:56:02 الطقس: انخفاض على درجات الحرارة |  2019-09-21 06:55:06 المئات في ميدان التحرير يهتفون: ارحل يا سيسي والشعب يريد إسقاط النظام |  2019-09-21 06:00:39 وتحول حفل الزفاف الى مأتم في بسمة طبعون : مقتل بيان بشكار وابراهيم سعدي رميا بالرصاص |  2019-09-21 00:08:37 اصابة شاب باطلاق نار في مجد الكروم |  2019-09-20 23:57:42 مصرع الشاب عبيد زعبي من الناعورة في حادث طرق مروع قرب عين حارود |  2019-09-20 23:44:02 القائمة المشتركة: تأجيل برنامج استقبال المهنئين السبت في ام الفحم اثر حادث القتل |  2019-09-20 22:38:12 اصابة خطيرة بانقلاب تراكترون بالرامة |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ما حقيقة وجود خلاف بين كيفانش تاتليتوغ وأنجين أكيوريك؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نفى النجم التركي ​أنجين أكيوريك​ ما تتناقله الوسائل الاعلامية التركية بأن هناك خلاف بينه وبين النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​، الذي انتقد مؤخرا الممثلين الذين يرفعون أجرهم، والذي صادف حينها رفع زميله أنجين أجره في مسلسله الجديد "ابنة السفير"، والذي عاد وقال بتصريح له ان المبلغ الذي يتقاضاه الممثل لا يحدّد مستوى ابداعه.



واشاد أنجين بزميله كيفانش وتمنى له النجاح والتوفيق في كل اعماله التمثيلية، قائلا ان تصريحه الأخير لم يكن ردّا على كيفانش.


الجدير ذكره ان أنجين أكيوريك عبّر مؤخرا عن حبه للنجمة بيرين سات، معتبرا اياها الممثلة الأفضل التي شاركته البطولة.




كلمات متعلقة

ما, حقيقة, وجود, خلاف, بين, كيفانش, تاتليتوغ, وأنجين, أكيوريك؟,

تابعونــا

"فارقوني" لـ ناصيف زيتون تتخطى الـ 5 ملايين مشاهدة بأسبوع "فارقوني" لـ ناصيف زيتون تتخطى الـ 5 ملايين مشاهدة بأسبوع 2019-09-21 | 09:11:36

تحقق اغنية "​فارقوني​" للفنان السوري ​ناصيف زيتون​رواجا واسعا بين الجمهور، اذ...

فيفي عبده بإطلالة ملكية ترويجا لبرنامجها الجديد فيفي عبده بإطلالة ملكية ترويجا لبرنامجها الجديد 2019-09-21 | 07:07:21

روجت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبدة لبرنجها الجديد وذلك من خلال مجموعة صور...

أحلام تصدم المتابعين بجلسة تصوير جديدة لنحافتها الكبيرة : صغرتي 30 سنة أحلام تصدم المتابعين بجلسة تصوير جديدة لنحافتها الكبيرة : صغرتي 30 سنة 2019-09-20 | 12:30:29

صدمت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع...

بدون حمالة صدر.. رانيا يوسف بإطلالة مثيرة في افتتاح الجونة! بدون حمالة صدر.. رانيا يوسف بإطلالة مثيرة في افتتاح الجونة! 2019-09-20 | 11:03:37

فاجأت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجميع خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة...

ابنة هيفاء وهبي بتسريحة شعر جديدة.. ما علاقة أنجلينا جولي! ابنة هيفاء وهبي بتسريحة شعر جديدة.. ما علاقة أنجلينا جولي! 2019-09-20 | 08:40:38

فاجأت زينب فياض، إبنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها بنشر صورة بإطلالة...

نوال الزغبي بأول تعليق على المصالحة مع إليسا: “ما بدي قول تصالحنا” نوال الزغبي بأول تعليق على المصالحة مع إليسا: “ما بدي قول تصالحنا” 2019-09-19 | 18:50:43

علقت الفنانة اللبنانية على المصالحة التي تمت مؤخراً بينها وبين مواطنتها الفنانة...

هل تنتظر إيشواريا راي باتشان طفلها الثاني؟ هل تنتظر إيشواريا راي باتشان طفلها الثاني؟ 2019-09-19 | 08:34:27

أثارت صورة لممثلة بوليوود آیشواریا راي على الشاطئ مع زوجها، الجدل حول حملها...

هند صبري تفاجىء متابعيها بلوك جديد وتاتو غريب! هند صبري تفاجىء متابعيها بلوك جديد وتاتو غريب! 2019-09-18 | 14:55:43

شاركت الفنانة التونسية هند صبري متابعيها وجمهورها عبر حسابها على انستغرام بصورة...

رامي عياش يدافع عن كارول سماحة بقوّة: “كل تجعيدة بتسوى مية امرأة مصتنعة” رامي عياش يدافع عن كارول سماحة بقوّة: “كل تجعيدة بتسوى مية امرأة مصتنعة” 2019-09-18 | 13:55:26

دافع الفنان اللبناني ​رامي عياش​ عن الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ بعد الهجوم...

بعد نادين نسيب نجيم.. ممثلة عربية تعلن طلاقها أيضاً بعد نادين نسيب نجيم.. ممثلة عربية تعلن طلاقها أيضاً 2019-09-18 | 11:55:12

أعلنت الممثلة المغربية ​سناء عكرود​ على صفحتها خبر طلاقها الرسمي من زوجها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الشرطة تفتيش ملابس توصيات رفع توسع صلاحياتها سلاح جسم نوبة قلبية هنغاريا وفاة الشابة أمل يونس شكري هنغاريا رحلة استجمام الياس جورج حلو الناصرة الطبيب الناصرة الشاب مشروع اعداد اطباء اداريين مستشفيات الجليل اصابة سليمان فريج مصرع مقتل خرجة شاب كفر قاسم تعرض اطلاق نار مستشفى حادث تحقيق شرطة المسيح الانجليكية الاسقفية تخرج فوجا جديدا من طلابها اجواء احتفالية الناصرة محمد توفيق جبارين شاب ام الفحم التبرع طفل أنس نخاع عظمي مستشفى دون ان يعرفه انتخابات مجلس الطائفة الروم الكاثوليك تزكية قائمة البديل الناصرة معتمرو قرية طرعان عمرة صور سلام تحياتهم صوراحتراق شاحنة جلجولية شارع 6 اضرار دون اصابات اطفاء اخماد حريق الشرطة مسيرة عيد الفطر السعيد قرية الرينة مشاركة واسعة ضياء زبيدي القريناوس محمد اللد رهط طب دراسة جامعة رومانيا حادث طرق انقلاب سيارة ام الفحم حادث طرق شارع 65 اصابات نساء الشرطة اسعاف انقلاب سائق حيفا سائقة سيارة عامود كهرباء فقدت السيطرة جسر باز هدنة سلمان عامر منير نبواني مقتل اتفاقية اجتماع صلح لجنة نعيم الشبلي رئيس مجلس الشبلي ام الغنم اعتذار لكفار طابور اعراس مفرقعات موسيقى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com