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جماهير ريال مدريد تختار خليفة زيدان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن رأي جماهير ريال مدريد، حول المدرب القادم للفريق، في حالة رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي للملكي.



ويعاني ريال مدريد من تراجع في النتائج، وتحدثت تقارير عن إمكانية رحيل زيدان حال استمرار هذا الأمر.


ووفقًا لاستفتاء أجرته صحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد حول المدرب المقبل للميرنجي، فإن 44 % من الجماهير منحت أصواتها للبرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق لمانشستر يونايتد.


أما ماسيميليانو أليجري، المدير الفني السابق لميلان ويوفنتوس، فإنه جاء في المركز الثاني بنسبة 23 %، ويليه راؤول جونزاليس المدير الفني لفريق الكاستيا في المركز الثالث بنسبة 21 %.


يذكر أن مورينيو قال مؤخرًا: "ترديد اسمي للعودة إلى ريال مدريد في هذا الوقت لا يعجبني".


وبسؤاله عن رغبته في العودة لتولي القيادة الفنية للملكي، أجاب: "لا أريد تدريب ريال مدريد، لأن الفريق لديه مدرب بالفعل، وهذا كل شيء، فلا يمكن العمل مع فريق لديه مدير فني حاليا".




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