جماهير, ريال, مدريد, تختار, خليفة, زيدان,

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أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة غرناطة، اليوم...
أكد أوسكار جراو الرئيس التنفيذي لنادي برشلونة، أنهم قاتلوا خلال الميركاتو الصيفي...
كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن آخر التطورات بشأن حالة لاعبيه...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأرجنتيني ينوي التقدم بطلب إلى...
قالت تقارير صحفية إن مقعد الفرنسي زيدان، المدير الفني لريال مدريد، في محل شك،...
كشف تقرير صحفي إسباني، عن دليل جديد حول تعاقد برشلونة مع المهاجم الفرنسي أنطوان...
فسر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، الإشارة التي وجهها لجماهير...
أعلن الموقع الرسمي لـ"اليويفا" عن قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائز أفضل هدف في...
تمسك خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد، بأمل النجاح مع الفريق الملكي هذا الموسم، حال...
تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مقابلة مع قناة ITV البريطانية، عن جانب...