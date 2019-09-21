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بوتين ينوي زيارة رام الله ولقاء عباس بداية العام المقبل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم زيارة القدس ورام الله في كانون الثاني/يناير المقبل، وسيلتقي مع الرئيس محمود عباس في رام الله، كما سيلتقي بوتين برئيس حكومة الاحتلال الذي سيعين بعد انتهاء الانتخابات.



وجاء التصريح بزيارة بوتين، خلال استقبال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الخميس الماضي، ولقائه مع قادة مبادرة جنيف في موسكو.


وقال بوغدانوف: "إن لافروف شدد على ضرورة استعادة الفلسطينيين وحدتهم الوطنية وإنهاء الانقسام حسب برنامج تقبله الأمم المتحدة"، معتبراً ذلك طريقاً إلزامياً لتمكين الفلسطينيين من إقامة دولة مستقلة.


أكد لافروف في اللقاء  "أنّ حل الدولتين هو المخرج الوحيد للصراع". مشيداً بأهمية ايمان كلا من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في التوصل الى حل، ومواصلة العمل على تحقيقه".




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