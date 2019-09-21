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الرامة : مصرع الشاب شكيب حسين فارس 19 عاما اثر حادث طرق تعرض له قبل شهر



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



توفي اليوم السبت في المستشفى الشاب شكيب حسين فارس "19 عاما" من الرامة متاثرا بجراحه جراء حادث طرق وقع بين سيارة ودراجه نارية يوم 14/8/2019.



وتم اعلان وفاة الشاب اليوم السبت حيث وقع الخبر كالفاجعة على اهالي الرامة والمنطقة.

للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول البقاء




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