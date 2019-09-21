الرامة, :, مصرع, الشاب, شكيب, حسين, فارس, 19, عاما, اثر, حادث, طرق, تعرض, له, قبل, شهر,

وتم اعلان وفاة الشاب اليوم السبت حيث وقع الخبر كالفاجعة على اهالي الرامة والمنطقة.للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول البقاء

توفي اليوم السبت في المستشفى الشاب شكيب حسين فارس "19 عاما" من الرامة متاثرا بجراحه جراء حادث طرق وقع بين سيارة ودراجه نارية يوم 14/8/2019.

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