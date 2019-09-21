تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-21 11:03:38 بيت جن : زوجان يرزقان بمولود بعد 12 عاما من الإنتظار |  2019-09-21 10:42:28 وزير الخارجية الأمريكي السابق: نتنياهو حاول خداع ترامب للتأثير على مواقفه تجاه الفلسطينيين |  2019-09-21 10:39:15 حيفا - مصرع أمين الياس دكور 38 عاما بحادث دراحة نارية |  2019-09-21 09:03:49 أيمن عودة , في اعقاب جرائم القتل - التزم أمام أهلنا أن يكون موضوع مكافحة الجريمة هو اهتمامنا الأول |  2019-09-21 08:48:11 أنباء عن إرسال قوات أمريكية لتعزيز الدفاعات السعودية بعد هجمات السبت |  2019-09-21 08:46:14 فيديو .. ترامب لولي عهد البحرين: تمتلكون 700 مليار دولار وهذا كثير عليكم ... والاخير يوافقه الرأي |  2019-09-21 06:56:02 الطقس: انخفاض على درجات الحرارة |  2019-09-21 06:55:06 المئات في ميدان التحرير يهتفون: ارحل يا سيسي والشعب يريد إسقاط النظام |  2019-09-21 06:00:39 وتحول حفل الزفاف الى مأتم في بسمة طبعون : مقتل بيان بشكار وابراهيم سعدي رميا بالرصاص |  2019-09-21 00:08:37 اصابة شاب باطلاق نار في مجد الكروم |  2019-09-20 23:57:42 مصرع الشاب عبيد زعبي من الناعورة في حادث طرق مروع قرب عين حارود |  2019-09-20 23:44:02 القائمة المشتركة: تأجيل برنامج استقبال المهنئين السبت في ام الفحم اثر حادث القتل |  2019-09-20 22:38:12 اصابة خطيرة بانقلاب تراكترون بالرامة |  2019-09-20 21:43:32 عشية افتتاح الدوري : مجلس كفركنا المحلي يرمم الملاعب |  2019-09-20 20:57:58 كفرقاسم: اطلاق النار على مواطن في الخمسينات من عمره وحالته متوسطة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بيت جن : زوجان يرزقان بمولود بعد 12 عاما من الإنتظار



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



رزق الزوجان نبيل وتغريد خطيبب من قرية بيت جن بمولودها البكر " كمال " وذلك بعد انتظار دام 12 عاما ومشوار طويل من العلاج والصبر والمعاناة.



 حيث عمت الفرحة جميع الأهل والأصحاب والاقارب بقدوم المولود “كمال ” وشكروا الله العظيم على نعمه التي لا تعد ولا تحصى.




كلمات متعلقة

بيت, جن, :, زوجان, يرزقان, بمولود, بعد, 12, عاما, من, الإنتظار,

تابعونــا

حيفا - مصرع أمين الياس دكور 38 عاما بحادث دراحة نارية حيفا - مصرع أمين الياس دكور 38 عاما بحادث دراحة نارية 2019-09-21 | 10:39:15

لقي الشاب أمين الياس دكور( ابو الياس ) ، عن عمر يناهز ٣٨ عاما ، من حيفا اثر حادث طرق...

أيمن عودة , في اعقاب جرائم القتل - التزم أمام أهلنا أن يكون موضوع مكافحة الجريمة هو اهتمامنا الأول أيمن عودة , في اعقاب جرائم القتل - التزم أمام أهلنا أن يكون موضوع مكافحة الجريمة هو اهتمامنا الأول 2019-09-21 | 09:03:49

قال رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة , في اعقاب جرائم القتل التي شهدها...

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة 2019-09-21 | 06:56:02

اليوم السبت غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول...

وتحول حفل الزفاف الى مأتم في بسمة طبعون : مقتل بيان بشكار وابراهيم سعدي رميا بالرصاص وتحول حفل الزفاف الى مأتم في بسمة طبعون : مقتل بيان بشكار وابراهيم سعدي رميا بالرصاص 2019-09-21 | 06:00:39

يستمر مسلسل اعمال العنف الدامية في المجتمع العربي بمقتل أربعة اشخاص في غضون ساعات...

اصابة شاب باطلاق نار في مجد الكروم اصابة شاب باطلاق نار في مجد الكروم 2019-09-21 | 00:08:37

اصيب شاب بالعشرينيات من عمره بجراح طفيفة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة مجد الكروم...

مصرع الشاب عبيد زعبي من الناعورة في حادث طرق مروع قرب عين حارود مصرع الشاب عبيد زعبي من الناعورة في حادث طرق مروع قرب عين حارود 2019-09-20 | 23:57:42

لقي شاب من الناعورة مصرعه جراء حادث طرق مروع على شارع 716 قرب عين حارود في منطقة...

القائمة المشتركة: تأجيل برنامج استقبال المهنئين السبت في ام الفحم اثر حادث القتل القائمة المشتركة: تأجيل برنامج استقبال المهنئين السبت في ام الفحم اثر حادث القتل 2019-09-20 | 23:44:02

تعلن القائمة المشتركة في ام الفحم عن تأجيل برنامج استقبال المهنئين الذي كان من...

اصابة خطيرة بانقلاب تراكترون بالرامة اصابة خطيرة بانقلاب تراكترون بالرامة 2019-09-20 | 22:38:12

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل ان حادث طرق ذاتي وقع في بلدة الرامة...

عشية افتتاح الدوري : مجلس كفركنا المحلي يرمم الملاعب عشية افتتاح الدوري : مجلس كفركنا المحلي يرمم الملاعب 2019-09-20 | 21:43:32

بالتعاون بين قسم الهندسة وقسم المعارف والرياضة وباستثمار مالي كبير ، أتم المجلس...

كفرقاسم: اطلاق النار على مواطن في الخمسينات من عمره وحالته متوسطة كفرقاسم: اطلاق النار على مواطن في الخمسينات من عمره وحالته متوسطة 2019-09-20 | 20:57:58

اطلق مجهول النار قبل قليل في شارع الشهداء بكفرقاسم على شخص في الخمسين من عمره , حيث...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مظاهرة هدم بيوت هداج النقب مشاركة واسعة لاعبو سخنين اتحاد ابناء زيارة اطفال مستشفى بوريا معايدة هدايا ماري الاطرش بيت ساحور سباحة اولمبيدة ريو البرازيل سباحة تنافس فلسطينية كلنا صوتهم مسيرة الخصريين حيفا مظاهرة مشاركة واسعة القدس طعن عملية تنفيذ شابة مقدسية يهودي اطلاق نار اصابة خالد ياسين زوج شقيق المرحومة امنة ياسين طمرة مقتل طعن بيت حامل امين شعبان اللد مصرع تشييع جثمان المرحوم قتل تل ابيب سائق اجرة غازي شقيق الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية الشق الشمالي الحكم تأجيلجورج غريب الناصرة اتهام الشاب دهس شرطي تركه مصابا الكراجات سيارة حادث هرب نقابة المحامين تحتفل رأس ألسنة الاعياد المجيدة مدينة ألناصرةاهالي الحي الغربي مدينة عرابة استياء عارم بسبب برك مياه الصرف الصحي سيلفان شالوم وزير المالية اعتزال السياسة يعلن نوبة قلبية هنغاريا وفاة الشابة أمل يونس شكري هنغاريا رحلة استجمام عاصي الحلاني النجم الصنارة حديث خاص يارا مشعور المغرب مهرجان موازين اغنية اسير فلسطيني المقيبلة الاعدادية مدرسة صندلة اعلان الاضراب المفتةح لجنة اولياء امور الطلاب اعلان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com