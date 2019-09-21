بيت, جن, :, زوجان, يرزقان, بمولود, بعد, 12, عاما, من, الإنتظار,

حيث عمت الفرحة جميع الأهل والأصحاب والاقارب بقدوم المولود “كمال ” وشكروا الله العظيم على نعمه التي لا تعد ولا تحصى.

رزق الزوجان نبيل وتغريد خطيبب من قرية بيت جن بمولودها البكر " كمال " وذلك بعد انتظار دام 12 عاما ومشوار طويل من العلاج والصبر والمعاناة.

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