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حيفا - مصرع أمين الياس دكور 38 عاما بحادث دراحة نارية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي الشاب أمين الياس دكور( ابو الياس ) ، عن عمر يناهز ٣٨ عاما ، من حيفا اثر حادث طرق في منطقة أحراش الكرمل مساء أمس حين كان بستقل دراجة نارية.


وسيتم تشييع جثمانه الطاهر اليوم السبت ، في تمام الساعه 17:00 عصرا من كنيسة الموارنة في حيفا ومن ثم الى مثواه الاخير .


للفقيد الرحمة ولذويه الصبر والسلوان، الله يرحمه .




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