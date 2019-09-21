حيفا - مصرع أمين الياس دكور 38 عاما بحادث دراحة نارية

لقي الشاب أمين الياس دكور( ابو الياس ) ، عن عمر يناهز ٣٨ عاما ، من حيفا اثر حادث طرق في منطقة أحراش الكرمل مساء أمس حين كان بستقل دراجة نارية.

وسيتم تشييع جثمانه الطاهر اليوم السبت ، في تمام الساعه 17:00 عصرا من كنيسة الموارنة في حيفا ومن ثم الى مثواه الاخير .للفقيد الرحمة ولذويه الصبر والسلوان، الله يرحمه .