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في سن 50 جينيفير لوبيز تعيد ارتداء فستان فيرساشي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




في سن 50 جينيفير لوبيز تعيد ارتداء فستان فيرساشي الذي هز العالم عندما ارتدته عام 2000.

 وسارت فيه الى جانب المصممة دوناتيلا فيرساشي خلال اسبوع ازياء الملابس الجاهزة العالمي لربيع وصيف 2020 في ميلانو.

 وقد كان العرض كالعادة مميزا بأشهر العارضات العالميات اللاتي اكتسحن منصة العرض واحدة تلو الاخرى: جيجي حديد, بيلا حديد, ايرينا شيك, كايا غيربر, كيندل جينير وغيرهن..

تصوير: afp




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