كلمات متعلقة"فارقوني", لـ, ناصيف, زيتون, تتخطى, الـ, 5, ملايين, مشاهدة, بأسبوع,
روجت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبدة لبرنجها الجديد وذلك من خلال مجموعة صور...
صدمت الفنانة الإماراتية أحلام المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع...
فاجأت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجميع خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة...
فاجأت زينب فياض، إبنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها بنشر صورة بإطلالة...
علقت الفنانة اللبنانية على المصالحة التي تمت مؤخراً بينها وبين مواطنتها الفنانة...
أثارت صورة لممثلة بوليوود آیشواریا راي على الشاطئ مع زوجها، الجدل حول حملها...
شاركت الفنانة التونسية هند صبري متابعيها وجمهورها عبر حسابها على انستغرام بصورة...
دافع الفنان اللبناني رامي عياش عن الفنانة اللبنانية كارول سماحة بعد الهجوم...
أعلنت الممثلة المغربية سناء عكرود على صفحتها خبر طلاقها الرسمي من زوجها...
انتشرت أنباء كثيرة خلال الساعات الماضية عن زواج الفنان اللبناني وائل كفوري و...