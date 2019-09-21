"فارقوني", لـ, ناصيف, زيتون, تتخطى, الـ, 5, ملايين, مشاهدة, بأسبوع,

تحقق اغنية "​فارقوني​" للفنان السوري ​ناصيف زيتون​رواجا واسعا بين الجمهور، اذ انه تخطّى عدد مشاهديها الـ 5 ملايين بعد اسبوع واحد من طرحها على قناة ناصيف الرسمية على يوتيوب.

الجدير ذكره ان هذه الأغنية هي التاسعة التي يطرحها ناصيف من ألبومه، وسبق أن طرح "كرمال الله"، "ما بظن"، "أزمة ثقة"، "تكة"، "كل يوم بحبك"، "أنا معك"، "وصلك خبر"، و"سلمي".وكان ناصيف قد إحتفل بوصول عدد مشاهدات أغانيه عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، الى المليار، ليثبت من جديد نجاحه في الأعمال التي يقدّمها.