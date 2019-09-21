تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-21 11:03:38 بيت جن : زوجان يرزقان بمولود بعد 12 عاما من الإنتظار |  2019-09-21 10:42:28 وزير الخارجية الأمريكي السابق: نتنياهو حاول خداع ترامب للتأثير على مواقفه تجاه الفلسطينيين |  2019-09-21 10:39:15 حيفا - مصرع أمين الياس دكور 38 عاما بحادث دراحة نارية |  2019-09-21 09:03:49 أيمن عودة , في اعقاب جرائم القتل - التزم أمام أهلنا أن يكون موضوع مكافحة الجريمة هو اهتمامنا الأول |  2019-09-21 08:48:11 أنباء عن إرسال قوات أمريكية لتعزيز الدفاعات السعودية بعد هجمات السبت |  2019-09-21 08:46:14 فيديو .. ترامب لولي عهد البحرين: تمتلكون 700 مليار دولار وهذا كثير عليكم ... والاخير يوافقه الرأي |  2019-09-21 06:56:02 الطقس: انخفاض على درجات الحرارة |  2019-09-21 06:55:06 المئات في ميدان التحرير يهتفون: ارحل يا سيسي والشعب يريد إسقاط النظام |  2019-09-21 06:00:39 وتحول حفل الزفاف الى مأتم في بسمة طبعون : مقتل بيان بشكار وابراهيم سعدي رميا بالرصاص |  2019-09-21 00:08:37 اصابة شاب باطلاق نار في مجد الكروم |  2019-09-20 23:57:42 مصرع الشاب عبيد زعبي من الناعورة في حادث طرق مروع قرب عين حارود |  2019-09-20 23:44:02 القائمة المشتركة: تأجيل برنامج استقبال المهنئين السبت في ام الفحم اثر حادث القتل |  2019-09-20 22:38:12 اصابة خطيرة بانقلاب تراكترون بالرامة |  2019-09-20 21:43:32 عشية افتتاح الدوري : مجلس كفركنا المحلي يرمم الملاعب |  2019-09-20 20:57:58 كفرقاسم: اطلاق النار على مواطن في الخمسينات من عمره وحالته متوسطة |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

4 مفاهيم خاطئة عن آلام الظهر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يتداول الكثير من الأشخاص العديد من المفاهيم الخاطئة عن مختلف الحالات الصحية التي يمكن أن تصيب الإنسان، وخاصة تلك التي تتعلق بآلام الظهر، مما قد يؤثر على نتائج علاجهم ويطيل فترة الشفاء.



فيما يلي بعض المفاهيم الخاطئة التي أوردها أخصائي العلاج الفيزيائي الدكتور جيمس أولوان، حول آلام الظهر، بحسب ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية:1- الراحة في الفراش هي أفضل حل لآلام الظهر


يعتبر هذا المفهوم واحداً من أكثر المفاهيم الخاطئة الشائعة حول آلام الظهر، وأوضح أولوان، بأنه من المهم الحفاظ على الحركة حتى لا يصاب الظهر بالتصلب ويسبب المزيد من الألم. وإذا استمرت آلام الظهر لعدة أيام، يتوجب استشارة أخصائي في العلاج الطبيعي، واتباع نظام تمرينات مصممة خصيصاً لنوعية الألم الذي تعاني منه.


2- كل آلام الظهر تحتاج إلى تصوير بالرنين المغناطيسي لتشخيص المرض


يقول أولوان إن المشكلة في ألم الظهر تتمثل في أن نقص الأعراض المرئية على السطح يجعل من الصعب معرفة سببه، وهذا يدفع الكثيرين للاعتقاد بأن الطريقة الوحيدة لتشخيص آلامهم تتمثل في إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي، ولكن هذا الاعتقاد أمر خاطئ.


وأشار أولوان إلى أنه في حين أن فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي يمكن أن توفر تشخيصاً دقيقاً لما يجري داخل الجسم، فإن غالبية الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر ليسوا بحاجة إلى فحص بالرنين المغناطيسي. وفي معظم الحالات، يتم تشخيص مشاكل الظهر عبر الأعراض، ولا يلجأ الأطباء إلى الفحص بالرنين المغناطيسي إلا في بعض الحالات الخاصة.


3- جميع أنواع الديسك تحتاج إلى جراحة

أشار أولوان إلى أن الغالبية العظمى من أنواع الديسك لا تحتاج إلى تدخل جراحي، إذ يمكن أن تتحسن حالة الكثير من المصابين بالديسك عبر العلاج الفيزيائي، خلال عدة أسابيع. ونصح أولوان المصابين بالديسك باتباع التمارين الرياضية التي يصفها لهم المختصون بحذافيرها لكي يحصلوا على نتيجة جيدة.


4- الأفيونات مثل الكودايين هي مسكنات الألم الوحيدة لآلام الظهر

بحسب أولوان فإن معظم حالات آلام الظهر يمكن علاجها دون اللجوء إلى المسكنات الأفيونية مثل الكودايين والمورفين، لأن الأدوية المضادة للالتهاب مثل الإيبوروفين والنابروكسين عادة ما تكون قوية وفعالة. 




كلمات متعلقة

4, مفاهيم, خاطئة, عن, آلام, الظهر,

تابعونــا

كل 11 ثانية.. وفاة حامل أو رضيع في العالم كل 11 ثانية.. وفاة حامل أو رضيع في العالم 2019-09-21 | 07:03:16

كشفت بيانات للأمم المتحدة، الخميس، عن تراجع واضح في أعداد الوفيات بين النساء...

التلوث صديق حب الشباب.. هكذا تحمين بشرتك! التلوث صديق حب الشباب.. هكذا تحمين بشرتك! 2019-09-20 | 17:16:54

تشتكي نسبة مهمة من البالغين الذين يعيشون في المدن من الإصابة بحب الشباب بعد سن...

ابتكار لصقة مضادة للإنفلونزا تعوض عن اللقاح ابتكار لصقة مضادة للإنفلونزا تعوض عن اللقاح 2019-09-20 | 12:30:12

ابتكر خبراء من جامعة روتشستر الأمريكية لصقة مضادة للإنفلونزا يمكن أن تحل محل...

أشهر أدوية الحموضة يخضع لمراجعة.. قد يسبب السرطان أشهر أدوية الحموضة يخضع لمراجعة.. قد يسبب السرطان 2019-09-20 | 11:07:16

قالت الجهات المنظمة لقطاع الأدوية في الولايات المتحدة وأوروبا أمس الجمعة إنها...

نتيجة غير متوقعة لـ13 دقيقة رياضة يومياً نتيجة غير متوقعة لـ13 دقيقة رياضة يومياً 2019-09-20 | 08:42:23

أظهرت دراسة حديثة أجريت في بريطانيا أن ممارسة الرياضة يومياً بواقع 13 دقيقة فقط،...

تناول الجبن يومياً يحمي أوعيتك الدموية من التلف تناول الجبن يومياً يحمي أوعيتك الدموية من التلف 2019-09-19 | 18:53:22

أفادت دراسة أميركية حديثة أن تناول الجبن يومياً، ضمن النظام الغذائي، يحمي...

مصر تحظر 21 دواء يحتوي على مواد مسرطنة مصر تحظر 21 دواء يحتوي على مواد مسرطنة 2019-09-19 | 13:24:57

قررت وزارة الصحة المصرية حظر استخدام 21 دواء لعلاج المعدة والحموضة، ثبت احتواؤها...

أوبئة تهدد حياة الملايين.. والطائرات "مشتبهة" أوبئة تهدد حياة الملايين.. والطائرات "مشتبهة" 2019-09-19 | 11:04:46

حذرت لجنة خبراء دولية من أن العالم يواجه تهديداً متنامياً من أمراض وبائية قد تقتل...

الزواج السعيد يحد من خطر الإصابة بالخرف! الزواج السعيد يحد من خطر الإصابة بالخرف! 2019-09-19 | 08:36:13

زعمت دراسة جديدة أجرتها جامعة "ستوكهولم" ومعهد Karolinska، أن الزواج السعيد يمكن أن...

اختراق في دراسة سبل مكافحة فيروس نقص المناعة اختراق في دراسة سبل مكافحة فيروس نقص المناعة 2019-09-18 | 14:55:39

وصفت قناة RTBF التلفزيونية البلجيكية سبل تحديد أعضاء الجسم حيث لا تزال تختبئ بقايا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شب حريق كراج سيارات المنطقة الصناعية مدينة طمرة اطفاء نار نيران اطفاء العقبي مهند تنفيذ حماس اتصال عملية اطلاق نار بئر السبع قتل جندي طلاب خريجو الفوج ال 16 مدرسة قاسم غانم الشاملة أ لقاء عطاء المغار قرية مشاركة مصرع طفل رضيع دهس عامان سيارة الشرطة اسعاف فشل محاولات انعاش مدارس واي فاي بدون حيفا رئيس بلدية يونا ياهف وزارة التربية تقرير مراقب الدوبة البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة المصرية يصل القدس لأول مرة منذ 35 عاماالاوضاع الامنية الوزارة التربية والتعليم خطا مفتوحا استمرار اعمال البحث عن الفتى 14 عاما جسر الزرقاء شاطئ البحر غرق غواصة خفر سواحل مصرع ميار زيود . محمد واكد شابين الناصرة العفولة حادث طرق ذاتي انقلاب سيارة شرطة اسعاف سيارة مختبر تنمية مخدرات ماريحوانا بيت في مدينة حيفا الشرطة اعتقال مشتبه ضبط تفتيش مصادرة معدات تنمية ري زراعة رصاصة طائشة سيارة مواطن حي عراق الشباب ام الفحم الشرطة تحققحريق بيت حي الميدان ام الفحم اضرار دون اصابات احتراق خزان وقود سولار كفر ياسيف سيارات 5 اطفاء انقاذ اخماد رئيس الوزراء الفرنسي يزور البطريرك فؤاد طوال القدس ينتقد التدخل العسكري الفرنسي سوريا المبادرة الفرنسية سلاح نادي الليونز الناصرة تبادل رئاسة حفل مشاركة واسعة مدينة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com