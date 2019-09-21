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ميسي يزين قائمة برشلونة لمواجهة غرناطة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة غرناطة، اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة لليجا.



وشهدت القائمة تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، لأول مرة هذا الموسم في مسابقة الدوري.


وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتو


الدفاع: سيميدو - بيكيه - توديبو - لينجليت - فيربو


الوسط: راكيتيتش - سيرجي روبيرتو - آرثر ميلو - دي يونج - فيدال - كارليس بيريز - بوسكيتس


الهجوم: ميسي - سواريز - أنسو فاتي - جريزمان


ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول الليجا بـ7 نقاط، بنفس رصيد غرناطة الذي يحتل المرتبة السادسة.




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