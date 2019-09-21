ميسي, يزين, قائمة, برشلونة, لمواجهة, غرناطة,

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة غرناطة، اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة لليجا.

وشهدت القائمة تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، لأول مرة هذا الموسم في مسابقة الدوري.وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتوالدفاع: سيميدو - بيكيه - توديبو - لينجليت - فيربوالوسط: راكيتيتش - سيرجي روبيرتو - آرثر ميلو - دي يونج - فيدال - كارليس بيريز - بوسكيتسالهجوم: ميسي - سواريز - أنسو فاتي - جريزمانويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول الليجا بـ7 نقاط، بنفس رصيد غرناطة الذي يحتل المرتبة السادسة.