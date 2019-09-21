أيمن عودة , في اعقاب جرائم القتل - التزم أمام أهلنا أن يكون موضوع مكافحة الجريمة هو اهتمامنا الأول

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رزق الزوجان نبيل وتغريد خطيبب من قرية بيت جن بمولودها البكر " كمال " وذلك بعد...
لقي الشاب أمين الياس دكور( ابو الياس ) ، عن عمر يناهز ٣٨ عاما ، من حيفا اثر حادث طرق...
اليوم السبت غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول...
يستمر مسلسل اعمال العنف الدامية في المجتمع العربي بمقتل أربعة اشخاص في غضون ساعات...
اصيب شاب بالعشرينيات من عمره بجراح طفيفة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة مجد الكروم...
لقي شاب من الناعورة مصرعه جراء حادث طرق مروع على شارع 716 قرب عين حارود في منطقة...
تعلن القائمة المشتركة في ام الفحم عن تأجيل برنامج استقبال المهنئين الذي كان من...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل ان حادث طرق ذاتي وقع في بلدة الرامة...
بالتعاون بين قسم الهندسة وقسم المعارف والرياضة وباستثمار مالي كبير ، أتم المجلس...
اطلق مجهول النار قبل قليل في شارع الشهداء بكفرقاسم على شخص في الخمسين من عمره , حيث...