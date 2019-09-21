أيمن عودة , في اعقاب جرائم القتل - التزم أمام أهلنا أن يكون موضوع مكافحة الجريمة هو اهتمامنا الأول

قال رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة , في اعقاب جرائم القتل التي شهدها المجتمع العربي ليلة امس :" التزم أمام أهلنا أن يكون موضوع مكافحة الجريمة هو اهتمامنا الأول كأمر طارئ كارثي حلّ بمجتمعنا.

عندما كنّا نطرح الموضوع بقوة وبالدلائل كنّا نجد آذانًا صماء من الوزير العنصري جلعاد إردان.دور الحكومة حاسم بموضوع عصابات الاجرام، السلاح غير المرخّص، الخاوة والسوق السوداء.الكل سيرى كيف سنكون مخلصين وعمليين بهذه المسألة. ولكننا أيضًا بحاجة لكم، للعمل الشعبي المنظّم. وتنظيم هذا العمل هو بمسؤوليتنا.لن ألقي وعودا.. سوى الإخلاص الحقيقي والنجاعة.وكلنا معًا سنرى النتائج.إما يقضي مجتمعنا على الجريمة وإما الجريمة ستقضي عليه! ولا حياد بهذه القضية الكبرى