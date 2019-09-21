أنباء, عن, إرسال, قوات, أمريكية, لتعزيز, الدفاعات, السعودية, بعد, هجمات, السبت,

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قال وزير الخارجية الأميركي السابق، ريكس تيلرسون، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية...
انتشر مقطع فيديو على "يوتيوب" ظهر فيه الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال لقائه ولي ...
تجمع المئات من المتظاهرين في ميدان التحرير (وسط القاهرة) مساء اليوم الجمعة،...
أكد كبير مستشاري المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي أن بلاده...
وجه الرئيس الامريكي دونالد ترامب الخميس اخطارا الى الكونغرس باستمرار حالة...
وصل وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي إلى نيويورك مساء امس قادما من اوسلو،...
قررت الحكومة الأرمينية، اليوم الخميس، فتح سفارة لها في إسرائيل. وقالت الخارجية...
أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الخميس، بأن الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين...
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بأن تفكيره بشأن إيران لم يتغير كثيرا، موضحا أن...
بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلت بها النائبة البرلمانية الكويتية ” صفاء...