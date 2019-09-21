فيفي, عبده, بإطلالة, ملكية, ترويجا, لبرنامجها, الجديد,

روجت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبدة لبرنجها الجديد وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت فيفي عبده في احد هذه الصور بفستان أزرق اللون مطرز، وتسريحة شعر للأعلى، ومكياج هادئ يبزر ملامحها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.