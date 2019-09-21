كل, 11, ثانية.., وفاة, حامل, أو, رضيع, في, العالم,

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تشتكي نسبة مهمة من البالغين الذين يعيشون في المدن من الإصابة بحب الشباب بعد سن...
ابتكر خبراء من جامعة روتشستر الأمريكية لصقة مضادة للإنفلونزا يمكن أن تحل محل...
قالت الجهات المنظمة لقطاع الأدوية في الولايات المتحدة وأوروبا أمس الجمعة إنها...
أظهرت دراسة حديثة أجريت في بريطانيا أن ممارسة الرياضة يومياً بواقع 13 دقيقة فقط،...
أفادت دراسة أميركية حديثة أن تناول الجبن يومياً، ضمن النظام الغذائي، يحمي...
قررت وزارة الصحة المصرية حظر استخدام 21 دواء لعلاج المعدة والحموضة، ثبت احتواؤها...
حذرت لجنة خبراء دولية من أن العالم يواجه تهديداً متنامياً من أمراض وبائية قد تقتل...
زعمت دراسة جديدة أجرتها جامعة "ستوكهولم" ومعهد Karolinska، أن الزواج السعيد يمكن أن...
وصفت قناة RTBF التلفزيونية البلجيكية سبل تحديد أعضاء الجسم حيث لا تزال تختبئ بقايا...
قالت نتائج دراسة جديدة إن استنشاق رائحة الليمون (الحامض) يجعل الإنسان يشعر أنه...