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كل 11 ثانية.. وفاة حامل أو رضيع في العالم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 كشفت بيانات للأمم المتحدة، الخميس، عن تراجع واضح في أعداد الوفيات بين النساء والأطفال حديثي الولادة في العالم بفضل ما طرأ من تحسن على الرعاية الصحية، لكنها أشارت مع ذلك إلى وفاة رضيع أو حامل كل 11 ثانية حاليا.



وأظهر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية، وهما تابعتان للأمم المتحدة، أن وفيات الأطفال انخفضت بنحو النصف منذ عام 2000 وأن وفيات النساء المتصلة بالحمل والولادة تراجعت أكثر من الثلث، لأسباب تعود في معظمها للتحسن الذي طرأ على إمكانية الحصول على خدمات صحية جيدة بأسعار معقولة.


غير أن أحدث البيانات أظهرت أيضا أن 6.2 مليون طفل توفوا في أنحاء العالم عام 2018، قبل بلوغهم سن 15 عاما، كما بينت وفاة أكثر من 290 ألف امرأة نتيجة مضاعفات مرتبطة بالحمل والولادة في عام2017.


وكان 5.3 مليون طفل من المتوفين دون الخمس سنوات، توفي غالبيتهم في الشهر الأول من حياتهم.




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