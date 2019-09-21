أسباب, فشل, محاولات, إعادة, نيمار, إلى, برشلونة,

أكد أوسكار جراو الرئيس التنفيذي لنادي برشلونة، أنهم قاتلوا خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، من أجل الظفر بخدمات البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال جراو خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو "لقد التزمنا بضم نيمار بقوة هذا الصيف، وبذل النادي قصارى جهده وتقدم بعرضين، بوجود لاعبين وبدون أيضًا، لكن إدارة سان جيرمان رفضت بيع اللاعب".وأضاف "لن نتوقف عن العمل الجاد، نريد ضم أفضل اللاعبين للفريق الكتالوني بشكل مستمر".وحول الفشل في التعاقد مع ماتياس دي ليخت، أوضح جراو "لقد تقدمنا بعرض له، لكن اللاعب فضل الذهاب إلى يوفنتوس لأن الضرائب في إيطاليا أقل، وسيكون صافي راتبه أفضل".