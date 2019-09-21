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"هواوي" تطلق هاتفين جديدين دون تطبيقات "أندرويد"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت مجموعة عملاق التّكنولوجيا الصّينيّ، "هواوي"، اليوم الخميس، عن إطلاق أحدث هواتفها الذّكيّة "مايت 30" و"مايت 30 برو"، وهو الهاتف الّذكيّ الأوّل الّذي تصدره منذ بداية العقوبات الأميركية عليها، دون تطبيقات "جوجل" الواسعة الانتشار.



وصرّح رئيس فرع المستهلكين في "هواوي"، ريتشارد يو، في أمسية الكشف عن الهاتفين في ميونيخ، أنّ "اليوم وبسبب الحظر الأميركي على بعض الهواتف، لا يمكننا ان نزودها بالتطبيقات".


لكنّه استدرك قائلًا إنّ المنصة الموازية لـ"بلاي ستور" الّتي ابتكرتها الشركة الصينية العملاقة تقدّم 45 ألف تطبيق من خلال معرض تطبيقات "هواوي"، محاولًا إزالة المخاوف من عدم نجاح هاتف من دون تطبيقات تحظى بشعبية كبيرة مثل "واتساب" و"يوتيوب" و"جوجل مابس".


وأضاف أن "هواوي" استثمرت بمبلغ قدره مليار دولار أميركي (900 ألف يورو) في نظامها للتطبيقات، داعيا مطوّري التطبيقات إلى جلب ابتكاراتهم إلى النظام. وفي أيار/ مايو أدرجت واشنطن شركة "هواوي" الصّينيّة على "القائمة السوداء" في سياق نزاعها التجاري مع الصين.




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