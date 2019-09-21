تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-21 06:56:02 الطقس: انخفاض على درجات الحرارة |  2019-09-21 06:55:06 المئات في ميدان التحرير يهتفون: ارحل يا سيسي والشعب يريد إسقاط النظام |  2019-09-21 06:00:39 وتحول حفل الزفاف الى مأتم في بسمة طبعون : مقتل بيان بشكار وابراهيم سعدي رميا بالرصاص |  2019-09-21 00:08:37 اصابة شاب باطلاق نار في مجد الكروم |  2019-09-20 23:57:42 مصرع الشاب عبيد زعبي من الناعورة في حادث طرق مروع قرب عين حارود |  2019-09-20 23:44:02 القائمة المشتركة: تأجيل برنامج استقبال المهنئين السبت في ام الفحم اثر حادث القتل |  2019-09-20 22:38:12 اصابة خطيرة بانقلاب تراكترون بالرامة |  2019-09-20 21:43:32 عشية افتتاح الدوري : مجلس كفركنا المحلي يرمم الملاعب |  2019-09-20 20:57:58 كفرقاسم: اطلاق النار على مواطن في الخمسينات من عمره وحالته متوسطة |  2019-09-20 19:58:52 مقتل الشاب اياد حمزة بدير من ام الفحم رميا بالرصاص في مصمص |  2019-09-20 17:08:22 مقتل الشاب اديب ديراوي باطلاق نار في كفرياسيف |  2019-09-20 17:18:21 كلوب غير متفائل بعودة قريبة لأليسون |  2019-09-20 17:16:54 التلوث صديق حب الشباب.. هكذا تحمين بشرتك! |  2019-09-20 17:14:39 الرامة:مركز حنا مويس الثقافي يستضيف البروفيسور حسام حايك |  2019-09-20 17:12:37 بيان من مؤسسة بطيرم على وفاة الفتى دهسا في رهط |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المئات في ميدان التحرير يهتفون: ارحل يا سيسي والشعب يريد إسقاط النظام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تجمع المئات من المتظاهرين في ميدان التحرير (وسط القاهرة) مساء اليوم الجمعة، وهتفوا: "الشعب يريد إسقاط النظام".



وتعد هذه أول مظاهرة من نوعها وسط العاصمة منذ سنوات، بينما يزداد عدد المتظاهرين في الميدان


واحتفى ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي بما اعتبروه باكورة الاستجابة لدعوة التظاهر ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أطلقها المقاول والممثل المصري محمد علي الذي عمل مع الجيش عدة سنوات.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر المتظاهرين وسط الميدان، وقد تداعى الناشطون لمؤازرتهم والانضمام إليهم للمطالبة بتنحي الرئيس عبد الفتاح السيسي.




كلمات متعلقة

المئات, في, ميدان, التحرير, يهتفون:, ارحل, يا, سيسي, والشعب, يريد, إسقاط, النظام,

تابعونــا

اللواء صفوي: سنرد على الأميركيين من البحرين والمحيط اللواء صفوي: سنرد على الأميركيين من البحرين والمحيط 2019-09-20 | 17:11:15

أكد كبير مستشاري المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي أن بلاده...

ترامب يخطر الكونغرس باستمرار "الطوارئ الوطنية" ترامب يخطر الكونغرس باستمرار "الطوارئ الوطنية" 2019-09-20 | 10:00:38

وجه الرئيس الامريكي دونالد ترامب الخميس اخطارا الى الكونغرس باستمرار حالة...

مجلس الامن يناقش ملف الاستيطان مجلس الامن يناقش ملف الاستيطان 2019-09-20 | 08:38:31

وصل وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي إلى نيويورك مساء امس قادما من اوسلو،...

أرمينيا تقرر فتح سفارة لها في إسرائيل أرمينيا تقرر فتح سفارة لها في إسرائيل 2019-09-19 | 18:48:07

قررت الحكومة الأرمينية، اليوم الخميس، فتح سفارة لها في إسرائيل. وقالت الخارجية...

وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي 2019-09-19 | 17:37:56

أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الخميس، بأن الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين...

ترامب: تفكيري بشأن إيران لم يتغير ولدينا خيارات غير الحرب ترامب: تفكيري بشأن إيران لم يتغير ولدينا خيارات غير الحرب 2019-09-19 | 05:45:43

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بأن تفكيره بشأن إيران لم يتغير كثيرا، موضحا أن...

النائبة الكويتية ” صفاء الهاشم ” تتلقى تهديدات بالقتل النائبة الكويتية ” صفاء الهاشم ” تتلقى تهديدات بالقتل 2019-09-18 | 11:11:16

بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلت بها النائبة البرلمانية الكويتية ” صفاء...

نحو 272 مليون مهاجر حول العالم عام 2019 نحو 272 مليون مهاجر حول العالم عام 2019 2019-09-18 | 10:02:40

قدرت الأمم المتحدة، عدد المهاجرين حول العالم في 2019، بنحو 272 مليون شخص، أي ما يمثّل...

البيان الختامي لقمة أنقرة يؤكد على وحدة وسيادة سوريا البيان الختامي لقمة أنقرة يؤكد على وحدة وسيادة سوريا 2019-09-17 | 07:48:09

أكد البيان الختامي للقمة التركية الإيرانية الروسية في أنقرة، على سيادة سوريا...

ترامب: لم أعد بحماية السعودية.. ومساعدتنا إياهم ستكلف أموالا ترامب: لم أعد بحماية السعودية.. ومساعدتنا إياهم ستكلف أموالا 2019-09-17 | 07:47:13

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي خطوات ضد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جندي سكان شمال البلاد شاب الجيش الاسرائيلي داعش تنظيم ارهابي سوريا حملة شفاعمرو مصادرة 160 اسطوانة غاز غير قانونية شرطة تفتيش محلات حبيب عالم ضحية حادث الطرق حاناتون شارع كفر مندا تشييع جثمان جنازة مهيبة مصرع مثواه الاخير تسرب مواد خطرة مصنع يوكنعام استنفار القوات الخاصة طفلة رضيعة نسيها والدها رهط السيارة عرابة معلم مدرسة مانشسترسيتيبث مباشرمباشر يلا كورة اون لاينمشاهدة مباراةمراد امين شبلي قتل والدته طعنا عرب قرية المحكمة عقوبة السجن 25 عاما منى مارون عسفيا أول بروفيسور عربية في البلاد علم الدماغ عملية الخليل اصابة جنديين استشهاد شابين مصادر فلسطينية مخدرات كوكائين 24 كيلوغرام مطار بن غوريون سائحة برازيلية اعتقال مشتبه تل ابيب تمديد اعتقال شابين يافة تنفيذ عملية طهن مجدال هعيمك سكين رونين بلوت رئيس بلدية نتسيرت عيليت انتخابات افرزت نتائج عضلات رونالدو زيادة حجم كريستيانو مستواه تراجع مجلس محلي طرعان رئيس مجلي عماد دحلة امين جائزة الادارة المالية السليمة قتل شخصان في الثلاثينيات من عمرهما واصب اربعة اخرون بجراح مختلفة في حادث سير وقع قرب بلدة راهط البدوية بالنقب .
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com