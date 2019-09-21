المئات, في, ميدان, التحرير, يهتفون:, ارحل, يا, سيسي, والشعب, يريد, إسقاط, النظام,

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أكد كبير مستشاري المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي أن بلاده...
وجه الرئيس الامريكي دونالد ترامب الخميس اخطارا الى الكونغرس باستمرار حالة...
وصل وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي إلى نيويورك مساء امس قادما من اوسلو،...
قررت الحكومة الأرمينية، اليوم الخميس، فتح سفارة لها في إسرائيل. وقالت الخارجية...
أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الخميس، بأن الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين...
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بأن تفكيره بشأن إيران لم يتغير كثيرا، موضحا أن...
بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلت بها النائبة البرلمانية الكويتية ” صفاء...
قدرت الأمم المتحدة، عدد المهاجرين حول العالم في 2019، بنحو 272 مليون شخص، أي ما يمثّل...
أكد البيان الختامي للقمة التركية الإيرانية الروسية في أنقرة، على سيادة سوريا...
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي خطوات ضد...