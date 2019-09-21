اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, مجد, الكروم,

اصيب شاب بالعشرينيات من عمره بجراح طفيفة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة مجد الكروم الليله الماضية.

تابعونــا

مصرع شاب من الناعورة في حادث طرق مروع قرب عين حارود 2019-09-20 | 23:57:42 لقي شاب من الناعورة مصرعه جراء حادث طرق مروع على شارع 716 قرب عين حارود في منطقة...

القائمة المشتركة: تأجيل برنامج استقبال المهنئين السبت في ام الفحم اثر حادث القتل 2019-09-20 | 23:44:02 تعلن القائمة المشتركة في ام الفحم عن تأجيل برنامج استقبال المهنئين الذي كان من...

اصابة خطيرة بانقلاب تراكترون بالرامة 2019-09-20 | 22:38:12 جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل ان حادث طرق ذاتي وقع في بلدة الرامة...

عشية افتتاح الدوري : مجلس كفركنا المحلي يرمم الملاعب 2019-09-20 | 21:43:32 بالتعاون بين قسم الهندسة وقسم المعارف والرياضة وباستثمار مالي كبير ، أتم المجلس...

كفرقاسم: اطلاق النار على مواطن في الخمسينات من عمره وحالته متوسطة 2019-09-20 | 20:57:58 اطلق مجهول النار قبل قليل في شارع الشهداء بكفرقاسم على شخص في الخمسين من عمره , حيث...

مقتل الشاب اياد حمزة بدير من ام الفحم رميا بالرصاص في مصمص 2019-09-20 | 19:58:52 لقي شاب من ام الفحم مساء اليوم الجمعة مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار في...

مقتل الشاب اديب ديراوي باطلاق نار في كفرياسيف 2019-09-20 | 17:08:22 تعرض شاب عصر اليوم الجمعة لاطلاق نار في بلدة كفرياسيف مما ادى الى اصابته بجراح...

الرامة:مركز حنا مويس الثقافي يستضيف البروفيسور حسام حايك 2019-09-20 | 17:14:39 استضاف مركز حنا مويس الثقافي ليلة امس الخميس البروفيسور المتألق حسام حايك حيث...

بيان من مؤسسة بطيرم على وفاة الفتى دهسا في رهط 2019-09-20 | 17:12:37 تعرض فتى من النقب يبلغ من العمر 16 عاما لحادث دهس في مكان عمله من قبل رافعة شوكية...