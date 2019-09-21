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اصابة شاب باطلاق نار في مجد الكروم



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اصيب شاب بالعشرينيات من عمره بجراح طفيفة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة مجد الكروم الليله الماضية.

الطواقم الطبية نقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالمتوسطة.

الشرطة باشرت التحقيق.





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