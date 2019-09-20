مصرع, شاب, من, الناعورة, في, حادث, طرق, مروع, قرب, عين, حارود,

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اصيب شاب بالعشرينيات من عمره بجراح طفيفة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة مجد الكروم...
تعلن القائمة المشتركة في ام الفحم عن تأجيل برنامج استقبال المهنئين الذي كان من...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل ان حادث طرق ذاتي وقع في بلدة الرامة...
بالتعاون بين قسم الهندسة وقسم المعارف والرياضة وباستثمار مالي كبير ، أتم المجلس...
اطلق مجهول النار قبل قليل في شارع الشهداء بكفرقاسم على شخص في الخمسين من عمره , حيث...
لقي شاب من ام الفحم مساء اليوم الجمعة مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار في...
تعرض شاب عصر اليوم الجمعة لاطلاق نار في بلدة كفرياسيف مما ادى الى اصابته بجراح...
استضاف مركز حنا مويس الثقافي ليلة امس الخميس البروفيسور المتألق حسام حايك حيث...
تعرض فتى من النقب يبلغ من العمر 16 عاما لحادث دهس في مكان عمله من قبل رافعة شوكية...
لقي فتى يبلغ من العمر 16 عاماً مصرعه في كراج بالمنطقة الصناعية بمدينة رهط ظهر اليوم...