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مصرع شاب من الناعورة في حادث طرق مروع قرب عين حارود



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي شاب من الناعورة مصرعه جراء حادث طرق مروع على شارع 716 قرب عين حارود في منطقة المروج .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية هرعت للحادث جراء انقلاب سيارة واعلنت وفاة شاب 28 عاماً على الفور ونقلت شاب 17 عاماً للمستشفى وحالته طفيفة .

الشرطة باشرت التحقيق .

الصورة للتوضيح فقط
مصرع شاب من الناعورة في حادث طرق مروع قرب عين حارود




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