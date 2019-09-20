مصرع, شاب, من, الناعورة, في, حادث, طرق, مروع, قرب, عين, حارود,

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية هرعت للحادث جراء انقلاب سيارة واعلنت وفاة شاب 28 عاماً على الفور ونقلت شاب 17 عاماً للمستشفى وحالته طفيفة .الشرطة باشرت التحقيق .الصورة للتوضيح فقط

لقي شاب من الناعورة مصرعه جراء حادث طرق مروع على شارع 716 قرب عين حارود في منطقة المروج .

تابعونــا

اصابة شاب باطلاق نار في مجد الكروم 2019-09-21 | 00:08:37 اصيب شاب بالعشرينيات من عمره بجراح طفيفة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة مجد الكروم...

القائمة المشتركة: تأجيل برنامج استقبال المهنئين السبت في ام الفحم اثر حادث القتل 2019-09-20 | 23:44:02 تعلن القائمة المشتركة في ام الفحم عن تأجيل برنامج استقبال المهنئين الذي كان من...

اصابة خطيرة بانقلاب تراكترون بالرامة 2019-09-20 | 22:38:12 جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل ان حادث طرق ذاتي وقع في بلدة الرامة...

عشية افتتاح الدوري : مجلس كفركنا المحلي يرمم الملاعب 2019-09-20 | 21:43:32 بالتعاون بين قسم الهندسة وقسم المعارف والرياضة وباستثمار مالي كبير ، أتم المجلس...

كفرقاسم: اطلاق النار على مواطن في الخمسينات من عمره وحالته متوسطة 2019-09-20 | 20:57:58 اطلق مجهول النار قبل قليل في شارع الشهداء بكفرقاسم على شخص في الخمسين من عمره , حيث...

مقتل الشاب اياد حمزة بدير من ام الفحم رميا بالرصاص في مصمص 2019-09-20 | 19:58:52 لقي شاب من ام الفحم مساء اليوم الجمعة مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار في...

مقتل الشاب اديب ديراوي باطلاق نار في كفرياسيف 2019-09-20 | 17:08:22 تعرض شاب عصر اليوم الجمعة لاطلاق نار في بلدة كفرياسيف مما ادى الى اصابته بجراح...

الرامة:مركز حنا مويس الثقافي يستضيف البروفيسور حسام حايك 2019-09-20 | 17:14:39 استضاف مركز حنا مويس الثقافي ليلة امس الخميس البروفيسور المتألق حسام حايك حيث...

بيان من مؤسسة بطيرم على وفاة الفتى دهسا في رهط 2019-09-20 | 17:12:37 تعرض فتى من النقب يبلغ من العمر 16 عاما لحادث دهس في مكان عمله من قبل رافعة شوكية...