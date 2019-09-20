بلدي, عرابة, يفوز, على, كفرياسيف, برباعية,

حقق فريق هبوعيل بلدي عرابة فوزا احلى من على ملعب التدريبات سخنين في مباراته امام بلدي كفر ياسيف باربعة اهداف من صناعة المتالق جوني سبع هدفين وسامح دراوشة هدف ووسيم حلاحله هدف .

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