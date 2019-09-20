القائمة, المشتركة:, تأجيل, برنامج, استقبال, المهنئين, السبت, في, ام, الفحم, اثر, حادث, القتل,

تعلن القائمة المشتركة في ام الفحم عن تأجيل برنامج استقبال المهنئين الذي كان من المقرر اقامته يومَ غدٍ السبت، وذلك إثر حادث القتل الذي حصل هذا المساء.

إننا وباسم اهالينا جميعًا نؤكد رفضنا واستنكارنا لكل جرائم القتل واحداث العنف التي تفتك بمجتمعنا، ونتوجه الى اهلنا جميعًا، والى شبابنا تحديدًا، داعين اياهم الى ضبط النفس، والى الاحتكام للغة الحوار والعقل وتغليب قيم التسامح والمودة التي لطالما ميّزت مجتمعنا ونشئنا عليها من جيل لجيل.

كما وندعو اهالينا للمشاركة بالتظاهرة امام مقر الشرطة في المدينة، غدا السبت الساعة الخامسة، احتجاجًا على تخاذل الشرطة امام فوضى السلاح واستمرار الجرائم.

نتقدم بتعازينا لعائلة الفقيد، ولكل عائلاتنا التي فقدت ابناءها ضحايا العنف، راجين ان تكون هذه الحادثة خاتمة مسلسل الجريمة والعنف في بلدتنا ومجتمعنا.