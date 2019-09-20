اصابة, خطيرة, بانقلاب, تراكترون, بالرامة,

وجاء في البيان ان المصاب وصل المستشفى وحالته متوسطة وتراجعت حالته الصحية وجاء من المستشفى لاحقا ان حالته خطيرة.
الشرطة باشرت التحقيق.
وجاء في البيان ان المصاب وصل المستشفى وحالته متوسطة وتراجعت حالته الصحية وجاء من المستشفى لاحقا ان حالته خطيرة.
الشرطة باشرت التحقيق.
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