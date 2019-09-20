اصابة, خطيرة, بانقلاب, تراكترون, بالرامة,

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل ان حادث طرق ذاتي وقع في بلدة الرامة اسفر عن اصابة سائق تراكترون (40عاما)بجراح.

وجاء في البيان ان المصاب وصل المستشفى وحالته متوسطة وتراجعت حالته الصحية وجاء من المستشفى لاحقا ان حالته خطيرة.





الشرطة باشرت التحقيق.