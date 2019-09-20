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عشية افتتاح الدوري : مجلس كفركنا المحلي يرمم الملاعب



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بالتعاون بين قسم الهندسة وقسم المعارف والرياضة وباستثمار مالي كبير ، أتم المجلس المحلي في كفركنا أعمال الترميم اللازمة لتجهيز الملاعب للموسم الرياضي الجديد لدوري كرة القدم.

وقد سبق هذه الترميمات أعمال سابقة بملعب التدريبات وأعمال تنظيف لمحيط الملعب.
كما ويعكف المجلس المحلي في هذه الأيام للتخطيط لمشاريع ضخمة ستحول منطقة الملعب إلى قرية رياضية عصرية.




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