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كفرقاسم: اطلاق النار على مواطن في الخمسينات من عمره وحالته متوسطة



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اطلق مجهول النار قبل قليل في شارع الشهداء بكفرقاسم على شخص في الخمسين من عمره , حيث اصيب اصابة وصفت بالمتوسطة في اطرافه السفلى . وقد قام احد المواطنين بنقل المصاب على الفور الى مركز بقاء الطبي الذي قام بدوره بتقديم كل الاسعافات الاولية للمصاب ثم تم نقله بسيارة الاسعاف التابعة للمركز الى المستشفى لاستكمال العلاج . هذا وما زالت اسباب اطلاق النار على المواطن القسماوي غير واضحة..
كفرقاسم: اطلاق النار على مواطن في الخمسينات من عمره وحالته متوسطة




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