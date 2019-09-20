مقتل, الشاب, اياد, حمزة, بدير, من, ام, الفحم, رميا, بالرصاص, في, مصمص,

الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة الشاب على الفور.
الشرطة باشرت التحقيق.
الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة الشاب على الفور.
الشرطة باشرت التحقيق.
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