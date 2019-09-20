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مقتل الشاب اياد حمزة بدير من ام الفحم رميا بالرصاص في مصمص



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي الشاب اياد حمزة بدير(36 عاما) من ام الفحم مساء اليوم الجمعة مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار في مصمص.

الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة الشاب على الفور.

الشرطة باشرت التحقيق.

مقتل الشاب اياد حمزة بدير من ام الفحم رميا بالرصاص في مصمص




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