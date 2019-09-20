كلوب, غير, متفائل, بعودة, قريبة, لأليسون,

كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن آخر التطورات بشأن حالة لاعبيه المصابين، قبل مباراة تشيلسي، الأحد المقبل، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "عاد نابي كيتا للتدريب مع الفريق. واليوم هو الظهور الأول له بالتدريبات الجماعية منذ إصابته، كما أنه قد يشارك أمام تشيلسي".وكان كيتا أصيب بشد عضلي قبل مباراة ليفربول وتشيلسي ببطولة السوبر الأوروبي.وأضاف كلوب: "أليسون بيكر يكثف جهوده للتعافي في أقرب وقت، ولكن عودته إلى الفريق ليست وشيكة".وتابع: "أليسون حقق تقدمًا كبيرًا على مستوى التعافي، كما أنه خاض جلسة جيدة بالأمس مع مدرب الحراس جون أكتيربيرج".وواصل: "أليسون لم يشارك بعد في تدريبات الفريق، ونحن نتابع الأمر يومًا بعد يوم وسنرى مدى تطور حالته، وسوف يبلغنا الجهاز الطبي بأي تحسن". وحول ديفوك أوريجي الذي عاني من إصابة في الكاحل، علق كلوب: "من غير المرجح أن يكون لائقًا لمباراة تشيلسي، ولكن إمكانية استدعائه ليست مستبعدة".يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما تشيلسي في المركز السادس برصيد 8 نقاط.