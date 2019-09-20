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الرامة:مركز حنا مويس الثقافي يستضيف البروفيسور حسام حايك



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



استضاف مركز حنا مويس الثقافي ليلة امس الخميس البروفيسور المتألق حسام حايك حيث امتلأت قاعة المركز بالحضور من القرية وخارجها الذين حضروا لكي يطلعوا على اهم الانجازات والتحديات التي واكبت مسيرة حياة البروفيسور حسام حتى وصوله الى قمة النجاح والتميز في مجال تخصصه واهمها نجاحه في تشخيص امراض غير اجتياحية وتطوير تشخيص مرض السرطان من خلال النفس والجلد وفي هذا المجال حصل على جوائز تقديرية وتكريمية عالمية ومحلية لعطاءه للعلم وللبشرية. وخاصة اختراعه لجهاز الانف الالكتروني الذي يكشف عن امراض سرطانية بواسطة النَفَسْ، هذا وقد تحدث عن اهمية تطوير اجهزة .





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