بيان, من, مؤسسة, بطيرم, على, وفاة, الفتى, دهسا, في, رهط,

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لقي شاب من ام الفحم مساء اليوم الجمعة مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار في...
استضاف مركز حنا مويس الثقافي ليلة امس الخميس البروفيسور المتألق حسام حايك حيث...
تعرض شاب عصر اليوم الجمعة لاطلاق نار في بلدة كفرياسيف مما ادى الى اصابته بجراح...
لقي فتى يبلغ من العمر 16 عاماً مصرعه في كراج بالمنطقة الصناعية بمدينة رهط ظهر اليوم...
نفى رئيس حزب إسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان صحة ما نشر حول التوصل الى تفاهم مع...
دا رئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس مشاوراته مع رؤساء الأحزاب المحسوبة على كتلة...
يبدأ رئيس الدولة رؤوفين رفلين بعد غد الاحد المشاورات مع الكتل النيابية توطئة...
اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 18 عاماً من كفرمندا بدهس شاب اخر بسبب خلاف بين...
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى صاف،...
اصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاماً اثر تعرضه للطعن خلال شجار في منطقة نتيفوت بالنقب...