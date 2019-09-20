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بيان من مؤسسة بطيرم على وفاة الفتى دهسا في رهط



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تعرض فتى من النقب يبلغ من العمر 16 عاما لحادث دهس في مكان عمله من قبل رافعة شوكية كانت في المكان، مما ادى لوفاته بحسب ما تناقلته وسائل الاعلام.هذا وبحسب معطيات مؤسسة بطيرم لأمان الاولاد، فقد توفي منذ عام 2008 وحتى (15.8.19)، 17 ولدا. واما العام المنصرم توفي ولدين في مكان العمل. وهذا العام كان هذا الحادث هو الاول. هذا وتشدد بطيرم على مسؤولية صاحب العمل بتوجيه وارشاد الشبيبة العاملة لديه لأخذ تدابير السلامة اللازمة. فبيئة العمل هي بيئة جديدة على الشبيبة، وبالتالي لا يذوتون قواعد السلامة في العمل والتي تعتبر مفهومة ضمنا للبالغين. لذا فبمسؤولية المشغل ان يوفر للشبيبة العاملة ارشادات وتدريبات والاهتمام بكل وسائل الامان وعادات التصرف الآمن في العمل.يشار الى ان "صندوق مانوف" التابع لمؤسسة التأمين الوطني وبالتعاون مع مؤسسة بطيرم اطلقوا مشروع ارشادي وتدريبي لسلامة الشبيبة في اماكن العمل والذي يقدم مجانا في المدارس الثانوية في كافة أنحاء البلاد وذلك من خلال متطوعي ومرشدي بطيرم.

بيان من مؤسسة بطيرم على وفاة الفتى دهسا في رهط




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