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اللواء صفوي: سنرد على الأميركيين من البحرين والمحيط



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد كبير مستشاري المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي أن بلاده سترد على الأميركيين "إن تآمروا علينا"


وأوضح اللواء صفوي في كلمته اليوم قبيل خطبة صلاة الجمعة، بأن "الشعب الايراني سيرد على الأميركيين إن تآمروا، من البحر الابيض المتوسط إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي".

وأكد بأن إيران "تحوّلت اليوم إلى قوة لا تُقهر وترد على أي مؤامرة للعدو"، وأنّ تجربة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستكون الأكثر مرارة في تاريخ الرئاسة الأميركية.من جهته، قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن "السعودية والإمارات تريدان محاربة إيران حتى آخر جندي أميركي"، وقال إن "سياسة أميركا تجاه حرب اليمن مؤشرٌ على أنها تعتبر نفط العرب أهم من دمائهم".ت الجمعية العامة للأمم المتحدة أضاف أن الجناة منحوا بطاقةً بيضاء بعد أربع سنوات من القصف العشوائي على اليمن، و100 ألف شهيد، و29 مليوناً يعانون من سوء التغذية، فيما اعتُبر الرد باستهداف مخازن النفط عملاً حربياً غير مقبول".
اللواء صفوي: سنرد على الأميركيين من البحرين والمحيط




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