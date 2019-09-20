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مقتل الشاب اديب ديراوي باطلاق نار في كفرياسيف



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي الشاب اديب ديراوي (38 عاما) عصر اليوم الجمعة لاطلاق نار في بلدة كفرياسيف .

الطواقم الطبية التابعة لمركز حيان الطبي هرعت للمكان ونقلت الشاب الى المستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالحرجة وتم اعلان وفاته لاحقا في مستشفى الجليل الغربي في نهاريا.

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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