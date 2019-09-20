تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-20 12:30:32 مواجهة ألمانيا تدفع الأرجنتين لطلب بشأن ميسي |  2019-09-20 12:30:12 ابتكار لصقة مضادة للإنفلونزا تعوض عن اللقاح |  2019-09-20 12:15:55 رهط:مصرع فتى بحادث عمل في المنطقة الصناعية |  2019-09-20 12:30:17 غزة تستعد لجمعة "مخيمات لبنان" |  2019-09-20 12:30:49 ليبرمان ينفي التوصل الى تفاهمات مع حزب كاحول لافان |  2019-09-20 11:22:52 غانتس يجري مشاورات مع احزاب اليسار والوسط |  2019-09-20 11:21:33 ريفلين يبدأ الاحد القادم التشاورات مع الاحزاب سعيا لتشكيل الحكومة |  2019-09-20 11:08:23 مهلة أخيرة لزيدان وأليجري مرشح لخلافته |  2019-09-20 11:05:41 مستوطنون يقتحمون منطقة جدور الأثرية في بلدة بيت أمر بالخليل |  2019-09-20 10:00:38 ترامب يخطر الكونغرس باستمرار "الطوارئ الوطنية" |  2019-09-20 09:25:24 اتهام شاب من كفرمندا بدهس شاب اخر |  2019-09-20 08:44:43 مستندات جديدة تدين برشلونة في صفقة جريزمان |  2019-09-20 08:43:39 الطقس: انخفاض على درجات الحرارة |  2019-09-20 08:40:38 ابنة هيفاء وهبي بتسريحة شعر جديدة.. ما علاقة أنجلينا جولي! |  2019-09-20 08:38:31 مجلس الامن يناقش ملف الاستيطان |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مواجهة ألمانيا تدفع الأرجنتين لطلب بشأن ميسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأرجنتيني ينوي التقدم بطلب إلى كونميبول، من أجل خفض العقوبة الموقعة على ليونيل ميسي.

وكان ميسي تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 3 أشهر بدءاً من 2 أغسطس/ آب الماضي، بسبب اتهامه لمسؤولي الكونميبول بالفساد بعد بطولة كوبا أمريكا الأخيرة.
ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الاتحاد الأرجنتيني سيطلب خفض العقوبة إلى شهرين فقط، حتى يكون اللاعب متاحًا مع راقصي التانجو في مباراتي ألمانيا والإكوادور المقبلتين.
وستقام مباراة الأرجنتين ضد ألمانيا يوم 9 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، بينما يلعب لقاء الإكوادور يوم 14 أو 15 من نفس الشهر.
يذكر أنه تم حرمان ميسي بالفعل من مواجهة منتخبي تشيلي والمكسيك خلال التوقف الدولي الأخير.
مواجهة ألمانيا تدفع الأرجنتين لطلب بشأن ميسي




كلمات متعلقة

مواجهة, ألمانيا, تدفع, الأرجنتين, لطلب, بشأن, ميسي,

تابعونــا

مهلة أخيرة لزيدان وأليجري مرشح لخلافته مهلة أخيرة لزيدان وأليجري مرشح لخلافته 2019-09-20 | 11:08:23

قالت تقارير صحفية إن مقعد الفرنسي زيدان، المدير الفني لريال مدريد، في محل شك،...

مستندات جديدة تدين برشلونة في صفقة جريزمان مستندات جديدة تدين برشلونة في صفقة جريزمان 2019-09-20 | 08:44:43

كشف تقرير صحفي إسباني، عن دليل جديد حول تعاقد برشلونة مع المهاجم الفرنسي أنطوان...

رونالدو يفسر إشارته تجاه جماهير أتلتيكو مدريد رونالدو يفسر إشارته تجاه جماهير أتلتيكو مدريد 2019-09-19 | 18:54:33

فسر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، الإشارة التي وجهها لجماهير...

صاروخية دي ماريا في الريال تنافس على جائزة هدف الأسبوع صاروخية دي ماريا في الريال تنافس على جائزة هدف الأسبوع 2019-09-19 | 13:22:50

أعلن الموقع الرسمي لـ"اليويفا" عن قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائز أفضل هدف في...

خاميس: تربطني علاقة مثالية بزيدان خاميس: تربطني علاقة مثالية بزيدان 2019-09-19 | 11:02:50

تمسك خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد، بأمل النجاح مع الفريق الملكي هذا الموسم، حال...

رونالدو يبحث عن سيدة لرد الجميل لها رونالدو يبحث عن سيدة لرد الجميل لها 2019-09-19 | 08:37:28

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مقابلة مع قناة ITV البريطانية، عن جانب...

دي ماريا يقود استعراضا باريسيا على شرف ريال مدريد دي ماريا يقود استعراضا باريسيا على شرف ريال مدريد 2019-09-19 | 00:02:20

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه ريال مدريد بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما...

الجرعات العالية من فيتامين D لا تفيد العظام الجرعات العالية من فيتامين D لا تفيد العظام 2019-09-18 | 20:21:50

عندما تتعرض البشرة لأشعة الشمس، يقوم الجسم بتصنيع فيتامين D، الذي يحتاج إليه...

هازارد يتحدى إيكاردي في التشكيل المتوقع للريال وباريس هازارد يتحدى إيكاردي في التشكيل المتوقع للريال وباريس 2019-09-18 | 20:20:31

يلتقي ريال مدريد مع باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "حديقة...

جدول وتوقيت مباريات اليوم الأربعاء في دوري الأبطال جدول وتوقيت مباريات اليوم الأربعاء في دوري الأبطال 2019-09-18 | 11:55:26

تشهد الملاعب الأوروبية اليوم الأربعاء، إقامة 8 مباريات في دور المجموعات لمسابقة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الأقصى تواجد إسلامي ملحوظ والاقتحامات مستمرةدوابشة الطفل احمد يصل العاصمة مدريد اسبانيا لقاء رونالدو فريق دوما حرق عائلته اصابة خطيرة شاب قرية كفر مندا رأس ألة حاده مستشفى اسعاف رمبام حيفا شرطة سيارة حرق سيارة القدس عربي شعارات عبارات معادية للعرب تدفيع الثمن الشرطة التحقيق طوبا ام المقيبله مصرع رجل انفجار اطار عجلة شاحنة اسعاف شرطة محل تصليح بناشر مرج ابن حسني زيادات عامر الجلبواع عامل مزهر عنان كفر مندا تسلق جبال الهيمالايا دراجة هوائية المدرب أول عربي اسرائيل بلاد مفرق طرعان حادث طرق طاقم الشفاء 4 اصابات عارف رفيق عطا الله من قرية سكان يركا . مفقود البحث عنه الشرطة تناشد الجمهور المساعدة محمد عساف يزور الناصرة غدا لافتتاح فيلمه يا طير الطاير مركز محمود درويش علي سلام رعاية بلدية الناصرة أورط حلمي الشافعي عكا حفل تخريج الفوج طلابها من ال 44 مدينة انهيار جدار حائط ورشة بناء زخرون يعكوف مصرع وفاة عامل عربي قرية ابطناصابة خطيرة شاب تعرض للطعن مدينة حيفا شرطة التحقيق اسعاف بث مباشر مباشر برشلونة الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين وقفة تضامنية رفع شعارات مدينة الاقصى المحكمة الصلح نصرة المسجد معتقلي مع ثلوج جبل الشيخ الجولان بيت جن الجش متنزهون يلعبون يستمتعون
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com