مواجهة, ألمانيا, تدفع, الأرجنتين, لطلب, بشأن, ميسي,

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأرجنتيني ينوي التقدم بطلب إلى كونميبول، من أجل خفض العقوبة الموقعة على ليونيل ميسي.

وكان ميسي تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 3 أشهر بدءاً من 2 أغسطس/ آب الماضي، بسبب اتهامه لمسؤولي الكونميبول بالفساد بعد بطولة كوبا أمريكا الأخيرة.ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الاتحاد الأرجنتيني سيطلب خفض العقوبة إلى شهرين فقط، حتى يكون اللاعب متاحًا مع راقصي التانجو في مباراتي ألمانيا والإكوادور المقبلتين.وستقام مباراة الأرجنتين ضد ألمانيا يوم 9 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، بينما يلعب لقاء الإكوادور يوم 14 أو 15 من نفس الشهر.يذكر أنه تم حرمان ميسي بالفعل من مواجهة منتخبي تشيلي والمكسيك خلال التوقف الدولي الأخير.