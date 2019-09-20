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أحلام تصدم المتابعين بجلسة تصوير جديدة لنحافتها الكبيرة : صغرتي 30 سنة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صدمت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بإطلالتها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها من أجل إنطلاق برنامج “The Voice” بموسمه الجديد الذي تشارك فيه كعضو لجنة تحكيم.  وأثارت أحلام الجدل بشكل كبير، بسبب تغيّر شكلها الواضح في الصور، إن لناحية وجهها أو لناحية نحافتها الكبيرة.

 وعلّق الكثير من المتابعين على هذه الصور، إذ أجمع معظمهم على جمالها وأناقتها، فيما كان من بين التعليقات من أعرب عن صدمته بالقول :”مشاءالله لوك يجنن صغرتي ٣٠ سنه”.




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