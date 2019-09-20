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رهط:مصرع فتى بحادث عمل في المنطقة الصناعية



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لقي فتى يبلغ من العمر 16 عاماً مصرعه في كراج بالمنطقة الصناعية بمدينة رهط ظهر اليوم الجمعة .


وجاء في بيان صادر عن الشرطة أن الحديث يدور عن فتى اصيب من رافعة شوكية بالمكان مما ادى الى وفاته على الفور .

الصورة للتوضيح فقط
رهط:مصرع فتى بحادث عمل في المنطقة الصناعية




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