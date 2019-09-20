رهط:مصرع, فتى, بحادث, عمل, في, المنطقة, الصناعية,

وجاء في بيان صادر عن الشرطة أن الحديث يدور عن فتى اصيب من رافعة شوكية بالمكان مما ادى الى وفاته على الفور .الصورة للتوضيح فقط

لقي فتى يبلغ من العمر 16 عاماً مصرعه في كراج بالمنطقة الصناعية بمدينة رهط ظهر اليوم الجمعة .

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