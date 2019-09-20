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الرئيسية | فلسطين



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غزة تستعد لجمعة "مخيمات لبنان"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تستعد جماهير غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة الحاشدة والفاعلة في جمعة "مخيمات لبنان" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المتواصلة منذ 30 اذار من العام الماضي.

ودعت الهيئة جماهير شعبنا إلى المشاركة الواسعة والحشد الكبير يوم الجمعة القادمة (جمعة مخيمات لبنان) في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، وتأكيداً على دعم حقوق شعبنا الفلسطيني في العيش بكرامة في لبنان.
وأكدت أن تهديدات المجرم " نتنياهو" لن تثنينا عن مواصلة الدرب، وسنبقى على العهد مع الشهداء والجرحى والأسرى حتى النصر والتحرير.
غزة تستعد لجمعة "مخيمات لبنان"




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