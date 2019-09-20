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اقتحم عشرات المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، منطقة...
دوت صافرات الانذار الليلة في مستوطنات غلاف غزة . وقالت مصادر اسرائيلية ان...
اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "أن نتائج انتخابات الاحتلال بغض النظر عن تقدم...
اكد معهد الطب العدلي في أبو كبير انه ما من خلفية جنائية وراء وفاة الاسير الأمني...
استضافت جامعة القدس حفل تكريم جائزة القدس للإبداع والتميز للفائزين من أصحاب...
أعلنت السلطات الاسرائيلية، فرض طوق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع...
أكد مركز اسرى فلسطين للدراسات بان الاوضاع في سجون الجنوب تشهد توتر شديد وتتجه نحو...
أعلن النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، خلال مؤتمر صحفي بخصوص قضية الشابة...
شنت طائرات اسرائيلية، الليلة سلسلة غارات على قطاع غزة. وذكرت وكالة الانباء...
اطلقت في الساعة الأخيرة ثلاث قذائف صاروخية من شمال قطاع غزة الى النقب الغربي...