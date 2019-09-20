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ليبرمان ينفي التوصل الى تفاهمات مع حزب كاحول لافان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نفى رئيس حزب إسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان صحة ما نشر حول التوصل الى تفاهم مع كاحول لافان حول انضمام حزبه الى أي حكومة سيتم تشكيلها.وعلى صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك قال ليبرمان لنه لم يتحدث بعد مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومع رئيس كاحول لافان بيني غانتس موضحا انه لا ينوي التحدث مع أي منهما قبل التئام كتلته البرلمانية بعد غد الاحد.ومضى رئيس إسرائيل بيتنا يقول ان الإنجاز الذي حققت القائمة المشتركة في الانتخابات كان بفضل نتنياهو مقترحا على رئيسها ايمن عودة ارسال باقة من الورود الى رئيس الوزراء بمناسبة حلول يوم السبت.وحول الأحزاب اليهودية المتدينة قال ليبرمان انه بات يسمع نغمات جديدة من قبلها بحيث تتعالى أصوات لوقف خطاب الكراهية.واعرب ليبرمان عن ترحيبه بهذا التطور موضحا ان هذه الأحزاب ليست بعدو بل منافس سياسي ليس الا.وعدد ليبرمان على الصفحة مطالبه التي تتعلق بالدين والدولة كشرط للتحالف مع اي من الكتل الكبيرة .
ليبرمان ينفي التوصل الى تفاهمات مع حزب كاحول لافان




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