غانتس, يجري, مشاورات, مع, احزاب, اليسار, والوسط,

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لقي فتى يبلغ من العمر 16 عاماً مصرعه في كراج بالمنطقة الصناعية بمدينة رهط ظهر اليوم...
نفى رئيس حزب إسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان صحة ما نشر حول التوصل الى تفاهم مع...
يبدأ رئيس الدولة رؤوفين رفلين بعد غد الاحد المشاورات مع الكتل النيابية توطئة...
اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 18 عاماً من كفرمندا بدهس شاب اخر بسبب خلاف بين...
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى صاف،...
اصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاماً اثر تعرضه للطعن خلال شجار في منطقة نتيفوت بالنقب...
تحت عنوان "بلدي بلا عنف" نظم مجلس الطلاب والشباب البلدي – قسم الشبيبة بالمركز...
رد بني غانتس زعيم تحالف كاحول لفان على دعوة نتنياهو بتشكيل حكومة وحدة، " قائلا...
حصلت القائمة المشتركة نهائيا اليوم الخميس على المقعد الثالث عشر . وبذلك ضمنت...
قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حانان ميلتسر، إن اللجنة استخلصت العبر...