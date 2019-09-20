غانتس, يجري, مشاورات, مع, احزاب, اليسار, والوسط,

دا رئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس مشاوراته مع رؤساء الأحزاب المحسوبة على كتلة اليسار الوسط بحيث يجتمع في تل ابيب مساء اليوم مع رئيس المعسكر الديموقراطي نيتسان هوروفيتس على ان يلتقي لاحقا رئيس حزب العمل غيشير عمير بيرتس. ولم يتم بعد ترتيب لقاء مع رئيس إسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان ورئيس القائمة المشتركة ايمن عودة.

وتاتي هذه الاجتماعات توطئة للمشاورات التي سيشرع فيها رئيس الدولة ريؤوفين ريفلين يوم الاحد المقبل قبل اختيار الشخصية الاوفر حظا التي سيسند اليها مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.