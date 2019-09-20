تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-20 12:30:32 مواجهة ألمانيا تدفع الأرجنتين لطلب بشأن ميسي |  2019-09-20 12:30:12 ابتكار لصقة مضادة للإنفلونزا تعوض عن اللقاح |  2019-09-20 12:15:55 رهط:مصرع فتى بحادث عمل في المنطقة الصناعية |  2019-09-20 12:30:17 غزة تستعد لجمعة "مخيمات لبنان" |  2019-09-20 12:30:49 ليبرمان ينفي التوصل الى تفاهمات مع حزب كاحول لافان |  2019-09-20 11:22:52 غانتس يجري مشاورات مع احزاب اليسار والوسط |  2019-09-20 11:21:33 ريفلين يبدأ الاحد القادم التشاورات مع الاحزاب سعيا لتشكيل الحكومة |  2019-09-20 11:08:23 مهلة أخيرة لزيدان وأليجري مرشح لخلافته |  2019-09-20 11:05:41 مستوطنون يقتحمون منطقة جدور الأثرية في بلدة بيت أمر بالخليل |  2019-09-20 10:00:38 ترامب يخطر الكونغرس باستمرار "الطوارئ الوطنية" |  2019-09-20 09:25:24 اتهام شاب من كفرمندا بدهس شاب اخر |  2019-09-20 08:44:43 مستندات جديدة تدين برشلونة في صفقة جريزمان |  2019-09-20 08:43:39 الطقس: انخفاض على درجات الحرارة |  2019-09-20 08:40:38 ابنة هيفاء وهبي بتسريحة شعر جديدة.. ما علاقة أنجلينا جولي! |  2019-09-20 08:38:31 مجلس الامن يناقش ملف الاستيطان |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

غانتس يجري مشاورات مع احزاب اليسار والوسط



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دا رئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس مشاوراته مع رؤساء الأحزاب المحسوبة على كتلة اليسار الوسط بحيث يجتمع في تل ابيب مساء اليوم مع رئيس المعسكر الديموقراطي نيتسان هوروفيتس على ان يلتقي لاحقا رئيس حزب العمل غيشير عمير بيرتس. ولم يتم بعد ترتيب لقاء مع رئيس إسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان ورئيس القائمة المشتركة ايمن عودة.


وتاتي هذه الاجتماعات توطئة للمشاورات التي سيشرع فيها رئيس الدولة ريؤوفين ريفلين يوم الاحد المقبل قبل اختيار الشخصية الاوفر حظا التي سيسند اليها مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.
غانتس يجري مشاورات مع احزاب اليسار والوسط




كلمات متعلقة

غانتس, يجري, مشاورات, مع, احزاب, اليسار, والوسط,

تابعونــا

رهط:مصرع فتى بحادث عمل في المنطقة الصناعية رهط:مصرع فتى بحادث عمل في المنطقة الصناعية 2019-09-20 | 12:15:55

لقي فتى يبلغ من العمر 16 عاماً مصرعه في كراج بالمنطقة الصناعية بمدينة رهط ظهر اليوم...

ليبرمان ينفي التوصل الى تفاهمات مع حزب كاحول لافان ليبرمان ينفي التوصل الى تفاهمات مع حزب كاحول لافان 2019-09-20 | 12:30:49

نفى رئيس حزب إسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان صحة ما نشر حول التوصل الى تفاهم مع...

ريفلين يبدأ الاحد القادم التشاورات مع الاحزاب سعيا لتشكيل الحكومة ريفلين يبدأ الاحد القادم التشاورات مع الاحزاب سعيا لتشكيل الحكومة 2019-09-20 | 11:21:33

يبدأ رئيس الدولة رؤوفين رفلين بعد غد الاحد المشاورات مع الكتل النيابية توطئة...

اتهام شاب من كفرمندا بدهس شاب اخر اتهام شاب من كفرمندا بدهس شاب اخر 2019-09-20 | 09:25:24

اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 18 عاماً من كفرمندا بدهس شاب اخر بسبب خلاف بين...

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة 2019-09-20 | 08:43:39

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى صاف،...

اصابة شاب تعرض للطعن خلال شجار في النقب اصابة شاب تعرض للطعن خلال شجار في النقب 2019-09-20 | 08:35:29

اصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاماً اثر تعرضه للطعن خلال شجار في منطقة نتيفوت بالنقب...

ام الفحم:مجلس الطلاب والشباب بالمركز الجماهيري ينظمان يوم دراسياً بعنوان "بلدي بلا عنف" ام الفحم:مجلس الطلاب والشباب بالمركز الجماهيري ينظمان يوم دراسياً بعنوان "بلدي بلا عنف" 2019-09-19 | 18:43:40

تحت عنوان "بلدي بلا عنف" نظم مجلس الطلاب والشباب البلدي – قسم الشبيبة بالمركز...

غانتس يرد على نتانياهو: سأقيم حكومة وحدة وبرئاستي انا غانتس يرد على نتانياهو: سأقيم حكومة وحدة وبرئاستي انا 2019-09-19 | 15:34:13

رد بني غانتس زعيم تحالف كاحول لفان على دعوة نتنياهو بتشكيل حكومة وحدة، " قائلا...

نهائيا - القائمة المشتركة تحصل على المقعد الثالث عشر وتضمن دخول ابن يافا سامي ابو شحادة نهائيا - القائمة المشتركة تحصل على المقعد الثالث عشر وتضمن دخول ابن يافا سامي ابو شحادة 2019-09-19 | 15:30:59

حصلت القائمة المشتركة نهائيا اليوم الخميس على المقعد الثالث عشر . وبذلك ضمنت...

القاضي ميلتسر: العملية الانتخابية سارت بنزاهة وعلى اكمل وجه القاضي ميلتسر: العملية الانتخابية سارت بنزاهة وعلى اكمل وجه 2019-09-19 | 13:29:02

قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حانان ميلتسر، إن اللجنة استخلصت العبر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids امرأة من حيفا عربية متزوجة لفلسطيني التخابر حركة المجاهدين تصوير اماكن تنفيذ عمليات جمال ابو صيام رهط حادث طرق سائق شاحنة 6 قتلى من دير الاسد اكسال اصابات البطريركية اللاتينية المدرسة الثانوية قرية الرينة تحتفل بتخريج الفوج ال 20 من طلابها انتظام الدراسة مدارس الناصرة اجواء احتفالية رائعة مشاركة عطلة انتهاء المعمدانية لجنة اوليا ء امور الطلاب بالونات تطيير احتراق عدد من السيارات حي غيلو القدس استنفار اطفاء الشرطة تحقق مهند العقبي منفذ العملية الشرطة بئر السبع محطة مركزية النقب كفر قرع . محاولة اضرام النار مدخل محطة الشرطة الجماهيرية رانية ناصر زعبي سفيرة للنوايا الحسنة الامم المتحدة تعيين قرار أقمار صناعية اتهام شاب عربي اللد اضرام النار حرق محل هواتف كفار سابا اشلرطو فيديو توثيق شبان . يهاجمون منصة القيادات خلال المهرجان الخطابي الاختتامي مسيرة سخنين مسيرة سيارات القدس قلنسوة هدم البيوت قلنسوة ام الحيران مشاركة واسعة احتراق بيت مدينة طمرة أضرار جسيمة ممتلكات دون اصابات اطفاء اخماد ناراصابة مصرع امرأة حادث طرق مروع مفرق 25 عرعرة النقب حسين ابو عصا جثة العثور على داخل مبنى مهجور تل السبع ريشون لتسيون تمديد اعتقال سائق الشاحنة الحادث الدامي قرب الفريديس مصرع تحت تأثر المخدرات يافا اولجا اينجي نعيم طفلة سكان حيفا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com